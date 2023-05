"Impianti sportivi, bando ’pilotato’"

"Purtroppo è il solito bando che, dietro ad atti amministrativamente irreprensibili, nasconde in modo goffo il tentativo di favorire assegnazioni pilotate a tavolino degli impianti sportivi favorendo alcune realtà a discapito di altre".

Matteo Masetti, presidente de La Pieve Nonantola, boccia in blocco le linee di indirizzo per l’imminente bando in uscita relativo alla gestione degli impianti sportivi del Comune, illustrate alle società dal vice sindaco Enrico Piccinini.

"E’ piuttosto svilente – spiega Masetti – apprendere che una giunta di sinistra, che parla sempre di partecipazione, decida di intervenire modificando radicalmente la composizione dei lotti del prossimo bando senza interpellare, se non sommariamente, chi gli impianti stessi li ha gestiti.

C’è più di una cosa da ridire sulle conclusioni a cui si è arrivati partendo dalla commissione consiliare che ritiene non economico l’attuale lotto gestito da La Pieve e propone l’accorpamento al lotto più grande, quello attualmente gestito dalla Polisportiva Nonantola, per consentirne economie gestionali.

L’accoglimento di questa legittima proposta – fa presente Masetti – ci sorprende perché la stessa giunta, nella sua delibera, ribadisce come gli impianti siano inidonei a produrre reddito per i soggetti gestori, anche per la presenza di vincoli tariffari imposti dall’amministrazione comunale e che ’tali impianti non sono economicamente remunerativi’, di fatto rispondendo già che la soluzione di accorpamento non risolverà il problema proposto.

Il lotto 1 è assolutamente sbilanciato rispetto agli altri e questo si riflette su aspetti di gara pubblica che dovrebbe essere imparziale, mentre si favorisce in maniera evidente chi ha gestito l’impianto fino ad ora poiché è da sempre che lo gestisce, senza tenere in alcun conto il come viene gestito". Masetti poi continua.

"Ci interroghiamo poi se sia corretto non prevedere il principio di rotazione nella gestione, al fine anche di verificare quale sia il reale valore di miglioramento che gestioni differenti possano portare e in modo da escludere che chi ha gestito per anni possa godere di rendite di posizione.

Una rotazione della gestione – aggiunge – potrebbe portare maggiori novità e condivisione del know how a tutto beneficio della popolazione nonantolana".

Davide Setti