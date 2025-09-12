Impianto Bess, è scontro: "Bene la Conferenza ma no a logiche feudali"

"Bene l’avvio della Conferenza dei Servizi sulla Bess di San Damaso, ma è grave che la notizia arrivi fuori dai canali istituzionali. La destra trasforma le istituzioni in un sistema feudale e clientelare". L’attacco è di Alleanza Verdi Sinistra per bocca del consigliere regionale Paolo Trande e del capogruppo in Consiglio comunale Martino Abrate.

Un riferimento all’annuncio di Annalisa Arletti e Ferdinando Pulitanò di Fratelli d’Italia, che hanno riferito nei giorni scorsi come dopo l’incontro tra i parlamentari modenesi e i residenti e la raccolta di firme il Ministro ha dato la disponibilità a riunire la conferenza dei servizi. Si tratta di due impianti di accumulo, con un’area di circa 30mila metri quadrati di terreno e 160 container alti circa quattro metri che dovrebbero sorgere agli angoli di via Vignolese.

"L’assemblea pubblica di San Damaso – dicono Trande e Abrate – organizzata con i cittadini e il Comitato nato contro il progetto della Bess (Battery energy storage system) da 200 megawatt complessivi, l’equivalente di quattro campi da calcio, senza alcun legame con la produzione da rinnovabili e quindi a pronunciato profilo speculativo – si è aperta con un annuncio a sorpresa: i consiglieri di Fratelli d’Italia hanno comunicato che il Ministero avvierà la Conferenza dei Servizi".

Una notizia che in sé è positiva: "Da settembre 2024, dopo il parere negativo di Arpae e il voto contrario del Consiglio comunale di Modena (con l’astensione di Fratelli d’Italia, che quindi solo oggi scopre la insostenibilità dell’opera), il Comune attendeva invano una risposta ufficiale dal Mase. Quella risposta non è mai arrivata e l’altro ieri, invece, a darla sono stati non i canali istituzionali, ma i consiglieri di FdI, presentandosi come portavoce ufficiosi del Ministro".

Per Avs è proprio questo il punto: "Bene che finalmente si sia sbloccata la procedura, ma è inaccettabile che ciò avvenga attraverso scorciatoie politiche e non con i normali strumenti istituzionali. Il messaggio che passa è chiaro: se un territorio vuole ottenere risposte, deve rivolgersi a ’noi che comandiamo’, agli ’amici degli amici’, non alle sedi ufficiali".

Un modo di agire "che richiama logiche feudali, quando tutto dipendeva dal signorotto locale, e che svilisce il lavoro delle istituzioni democratiche, mortificando i cittadini di San Damaso e lo stesso Consiglio comunale di Modena".

Noi amministratori "siamo pragmatici e giudichiamo i risultati: ’che il gatto sia bianco o nero poco importa, purché prenda il topo’".

Ma qui, secondo gli esponenti di Avs, "il problema è un altro, ben più serio: si afferma un modello di gestione clientelare, che sostituisce al rapporto di lealtà e fiducia tra istituzioni una logica di favore di parti politiche. Un segnale avvilente e pericoloso per la qualità democratica del Paese che va denunciato perché parte di una strategia di potere tipica di chi pensa che governare sia comandare".