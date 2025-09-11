Impianto Bess, la svolta: "C’è l’ok del ministero alla conferenza dei servizi per discutere le criticità"

Dopo una raccolta firme particolarmente ‘sentita’ e l’incontro con i Parlamentari modenesi il Ministro ha dato la sua disponibilità a riunire la conferenza dei servizi sull’impianto Bess di San Damaso. Parliamo dei due impianti di accumulo, con area di circa 30 mila metri quadrati di terreno e 160 container alti circa quattro metri che dovrebbero sorgere agli angoli di via Vignolese. A dare l’annuncio in merito alla conferenza dei servizi è Fratelli d’Italia con i consiglieri regionali Annalisa Arletti e Ferdinando Pulitanò che hanno partecipato ad un incontro a San Damaso con il comitato per parlare appunto dell’impianto di stoccaggio Bess. Recentemente il comitato di cittadini modenesi appositamente formato aveva consegnato in Comune per conoscenza oltre 1200 firme proprio per chiedere al Ministero dell’ambiente l’indizione di una conferenza dei servizi, relativa agli impianti Bess che avrebbero una capacità di accumulo di 200 MegaWatt. I cittadini avevano chiesto di far sedere allo stesso tavolo tutti gli enti interessati: amministratori locali, Arpa, Ministero, imprese e Regione ma la richiesta, fino ad ora era stata ‘ignorata’ dal Ministero. Annalisa Arletti ha quindi annunciato che "il Ministro all’ambiente e alla sovranità energetica Pichetto Frattin ha dato la sua disponibilità a riunire la conferenza dei servizi per discutere le criticità legate alla realizzazione dell impianto Bess di San Damaso. È un’ottima notizia e per questo ringraziamo il Governo Meloni che si dimostra attento ai bisogni del territorio – sottolinea Arletti. Vedremo cosa emergerà durante la conferenza. Il compito del Sindaco Mezzetti e della sua Giunta adesso è chiaro: devono farsi carico con responsabilità delle istanze dei cittadini". Nei giorni scorsi il tema era stato oggetto di critiche da parte dell’Amministrazione comunale. "Respingiamo con forza le critiche inutili del Sindaco e della Giunta che accusavano il governo di "lavarsi le mani" su questa questione – sottolinea ancora la consigliera Arletti. Questa è la riprova che su questi temi bisogna dialogare al meglio per trovare la migliore soluzione per il territorio, non dimenticando che questi impianti da qualche parte devono sorgere e che la transizione energetica deve essere perseguita. La conferenza dei servizi avverrà dopo l’acquisizione della progettazione di dettaglio delle opere di rete, per le quali manca anche il benestare di Terna - conclude Annalisa Arletti - Auspichiamo che si possa dialogare in modo costruttivo tra istituzioni avendo cura non di curare appena il proprio orticello, ma di guardare al bene collettivo". Anche l’onorevole grillina Ascari aveva presentato un’interrogazione a risposta scritta al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Tutto era nato lo scorso anno dalla presentazione di due istanze da parte delle società Neptune srl e Uranus srl per la realizzazione di due distinti impianti di batterie di accumulo su un’area complessiva di circa 30.000 metri quadri, equivalente a circa quattro campi da calcio regolamentari. Arpae Emilia-Romagna e Comune avevano espresso parere negativo, sollecitando la convocazione della Conferenza dei Servizi ora in via di attuazione. Contemporaneamente si era ‘mosso’ il comitato che aveva subito raccolto le oltre mille firme proprio per chiedere che si discutesse del progetto: lo stesso, infatti, solleva preoccupazione in primis tra i residenti della zona che oggi chiedono risposte concrete.