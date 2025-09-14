Impianto Bess, l’attacco: "Comune non informato,. Nessun rispetto da Fd’I"

"Dare la disponibilità a convocare la conferenza dei servizi non è una gentile concessione a dei cittadini e un’amministrazione capricciosi, ma un atto dovuto per legge e il riconoscimento delle criticità di un progetto che noi denunciamo ormai da un anno e per le quali invece Fratelli d’Italia e il Governo per mesi hanno fatto orecchie da mercante".

Il commento stizzito è del capogruppo Diego Lenzini e del consigliere comunale del Partito democratico Fabio Poggi sulla vicenda Bess, l’impianto equivalente a quattro campi di calcio su cui Fratelli d’Italia ha annunciato che il Ministro ha dato il via libera alla Conferenza dei servizi. "Riiteniamo sciocco – sottolineano Lenzini e Poggi – sentire dire adesso che ora il compito del sindaco e della giunta è farsi carico con responsabilità delle istanze dei cittadini, oltre che irriverente verso tutti quei tecnici dell’amministrazione comunale e di Arpae che nell’estate del 2024, con pochissimi documenti a disposizione hanno redatto studi e relazioni dettagliate rilevando tutte le gravissime criticità di quel progetto e che in tutti questi mesi hanno continuato a lavorare monitorando e cercando ogni spazio per interagire con le società proponenti e sollecitando, inascoltati, il Ministero a indire la Conferenza dei Servizi". Nel mentre FdI, "per difendere il suo Governo dalle proprie responsabilità, ha minimizzato e negato ogni problema tant’è che in Consiglio Comunale non ha votato la delibera che dava parere negativo e ha votato contro la mozione che sollecitava la presa a carico fin da subito da parte di tutte le istituzione, Ministero in primis, del problema in tutte le sue criticità e chiedeva la convocazione della Conferenza dei Servizi".

Il dialogo tra istituzioni, proseguono i due consiglieri Dem, "si fa ascoltandosi, rispondendo alle missive, e comunicando prioritariamente l’indizione della conferenza dei servizi alle istituzioni locali non demandando i messaggi ai propri rappresentanti politici come fossero una gentile attenzione di parte e partitica. Se la conferenza dei servizi ci sarà, lo si deve ai rilievi fatti e non certo per le azioni di lobby dei consiglieri di FdI".

In questi mesi, "nonostante le orecchie da mercante del ministero, ci sono state interazioni tra amministrazione e società proponenti e senza il parere contrario di un anno fa, la conferenza dei servizi non ci sarebbe stata. Tutto ciò è soltanto merito del Pd, degli altri partiti di maggioranza e del consiglio di Quartiere, i quali si sono fatti carico del problema rimanendo al fianco dei cittadini per aiutarli a capire i potenziali rischi del progetto e a cercare gli spazi per opporvisi".

I Bess "sono un elemento importante della transizione energetica e il potenziale interesse pubblico è evidente, ma non per questo può essere sottovalutato il loro impatto sull’ambiente e sulle persone. Sarebbe piuttosto interessante che Pulitanò e l’Arletti entrassero nel merito delle criticità espresse dai cittadini anzichè nascondersi dietro astensioni e voti contrari e dietro l’aiutino politico del governo che ha concesso loro di darsi un po’ di arie".