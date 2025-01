Impianto biometano, si riaccende la polemica

Riesplode a Concordia il problema della realizzazione del maxi-impianto per biometano nell’area nota come ex Kermar. La vicenda vecchia, che risale al 2018 all’amministrazione di Luca Prandini, dopo una sentenza del Consiglio di Stato, ripiomba sul tavolo della sindaca Marika Menozzi. A novembre 2024, il Consiglio di Stato ha pubblicato le motivazioni sul ricorso di Bio Bimat srl, società che intendeva realizzare l’impianto. Avverso all’autorizzazione, dopo che però la ditta aveva già consegnato il progetto forse incoraggiata dai tentennamenti iniziali dell’amministrazione, si era espressa sia la Conferenza dei Servizi nel 2019, adducendo l’incompatibilità del progetto con la tutela dell’ambiente, che la Giunta della Regione Emilia-Romagna nel 2020, che ha confermato il parere negativo della Conferenza dei Servizi. "A causa di alcuni vizi procedurali commessi dal Comune di Concordia e dalla Sovrintendenza – fa sapere oggi Michel Stefani, dirigente di Forza Italia ed ex presidente del comitato No biometano - l’azienda dopo la pronuncia del Consiglio di Stato avrà la possibilità di riavviare il procedimento di approvazione del progetto poiché le motivazioni utilizzate per fermarlo sono state ritenute deboli e non aderenti alla normativa. Il Consiglio di Stato, infatti, ha sottolineato che, per considerare un’area come bosco soggetto a vincolo (motivazione su cui aveva fatto leva l’amministrazione), è necessario non solo rispettare i requisiti dimensionali, ma anche valutare le caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche dell’area. La sentenza ha quindi annullato i provvedimenti impugnati, lasciando aperta la possibilità per l’amministrazione di riesaminare la questione". A questo punto il rischio di dover subire la realizzazione dell’impianto a biomasse riaffiora. "Così come il pericolo, qualora la ditta decida di intentare una causa di risarcimento – denuncia Stefani – di scaricare sul bilancio comunale e quindi sulle tasche dei concordiesi i danni provocati da questi pareri evidentemente mal motivati".

Timori respinti con decisione della segretaria del Pd di Concordia Ornella Tibasti e del coordinatore Pd della Bassa Modenese Simone Silvestri. "Difendiamo l’operato delle amministrazioni di Concordia e San Possidonio - affermano gli esponenti piddini - e rimandiamo al mittente le accuse dell’esponente di FI. Come Pd prendiamo atto dei recenti sviluppi della vicenda dell’impianto, della quale i capigruppo in Consiglio comunale sono stati correttamente informati dalla sindaca Menozzi. Tutte le altre affermazioni di Stefani, addirittura predittive di quello che sarebbe a suo parere l’esito già scritto, sono mere strumentalizzazioni, perché niente è già scritto".

Alberto Greco