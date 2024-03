Impianto indoor di atletica leggera. Lavori in dirittura di arrivo

Stanno per terminare i lavori di rifacimento della copertura dell’impianto indoor di atletica leggera in piazza Falcone e Borsellino. Un intervento che ha comportato un investimento di 430mila euro, metà dei quali finanziati dalla Regione Emilia Romagna e che ha visto, oltre la riqualificazione della copertura, l’istallazione di un impianto fotovoltaico, compreso di batteria d’accumulo, che abbatterà in maniera sensibile i costi di gestione sia dell’impianto di riscaldamento della posta stessa che delle torri faro a servizio della pista esterna.

L’impianto, oggi gestito dalla Delta Atletica Sassuolo, è infatti un punto di riferimento per circa 200 praticanti, oltre che l’unica struttura del genere sul territorio: da qui la necessità di intervenire. "Il rifacimento della copertura – spiega il vicesindaco Alessandro Lucenti (nella foto) – era quanto mai necessario ed urgente, tanto che la richiesta di contributi era stata avviata già dalla Giunta precedente. L’attuale amministrazione ha ultimato il progetto, ampliandolo con il cappotto e l’isolamento della copertura ma, soprattutto, con i pannelli fotovoltaici capaci di produrre circa 20kw di energia". Non meno importante di quello sulla copertura anche l’intervento sulle pompe idrauliche, "grazie al quale contiamo di scongiurare quegli allagamenti alla pista coperta causati dalle piogge abbondanti". In estate, peraltro, una volta messa in sicurezza la copertura, si procederà anche al rifacimento della pavimentazione della pista, per il quale sono già stati stanziati 40mila euro.