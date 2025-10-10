Impiegata aggredita in ufficio: "Sbattuta fuori dal datore di lavoro"

Modena, 10 ottobre 2025 – "Le ha sferrato una manata nella schiena e l’ha lanciata letteralmente fuori dall’ufficio". Lo denuncia la Cgil: è successo ad una giovane impiegata di 32 anni di una azienda edile di Formigine quando ha risposto al datore di lavoro di aver terminato l’orario e che quindi avrebbe adempiuto l’indomani alla compilazione e invio telematico di documenti che lui le aveva appena richiesto. "Una violenza inaccettabile che le ha procurato 4 giorni di prognosi di infortunio dopo essere stata medicata in pronto soccorso con la prescrizione di medicinali da assumere per diversi giorni". La giovane, in uno stato di agitazione e paura, si è rivolta alla Cgil per capire come essere tutelata.

"La lavoratrice si è presentata in Camera del Lavoro a Sassuolo – spiega Souad Elkaddani della Fillea Cgil –, è ancora sotto shock e teme per il momento in cui dovrà riprendere a lavorare".

L’aggressione del datore di lavoro – viene ricostruito dal sindacato – è il culmine di un clima pesante verso la lavoratrice, fatto di denigrazioni, maltrattamenti verbali, continue telefonate e controlli fuori orario di lavoro. "Martedì scorso, alle ore 12.57, al termine del suo orario di lavoro, la lavoratrice ha ricevuto la richiesta del titolare di svolgere diverse pratiche che avrebbero comportato il prolungamento dell’orario di lavoro. Alla risposta della dipendente che le avrebbe espletate il giorno dopo, lui ha reagito male, aggredendola prima verbalmente (’Basta, io ti licenzio’) e poi sferrandole una manata sulla scapola sinistra, afferrandola da dietro per la maglietta, strattonandola e sollevandola dalla sedia e lanciandola letteralmente fuori dalla porta dell’ufficio".

La lavoratrice, piuttosto spaventata, ha fatto presente di non aver ricevuto la solidarietà del collega presente durante l’aggressione: è scappata fuori nel parcheggio chiamando il compagno e un’amica e facendo intervenire i carabinieri. Il datore di lavoro ha negato l’aggressione davanti alle forze dell’ordine, a cui la lavoratrice ha però sporto regolare denuncia. "Purtroppo – continua Elkaddani – siamo di fronte all’ennesimo atto di violenza contro una donna, consumato in ambiente di lavoro.

Il suo titolare le aveva anche in passato detto che come donna doveva essere grata di essere stata assunta a tempo indeterminato, che molti datori non assumono a tempo indeterminato le donne perché poi si devono dedicare alla famiglia e ai figli e si assentano dal lavoro".

La Fillea Cgil è intenzionata in prima battuta a ottenere il riconoscimento di malattia per mobbing e stress da lavoro.

Il sindacato è pronto a dare tutta l’assistenza legale alla lavoratrice tramite i propri avvocati per valutare anche una denuncia penale per lesioni personali.

"Il clima aziendale è al momento deteriorato, valuteremo anche insieme ai legali la risoluzione del rapporto di lavoro con tutti i risarcimenti e le indennità dovute alla lavoratrice" conclude la sindacalista Fillea Cgil.