Impiegato addetto a centralino e fatturazione

Il Centro per l’Impiego di Sassuolo informa che per conto di una agenzia di Sassuolo Agenzia ha avviato la ricerca di 1 impiegato. La figura da assumere si dovrà occupare di mansioni relative alla accoglienza clientela, del centralino e della fatturazione. Ai fini della assunzione sarà considerato con attenzione particolare e verrà preferito chi abbia maturato una precedente esperienza nella mansione. Tra i requisiti richiesta dalla agenzia è sottolineato il possesso di una buona conoscenza del pacchetto office e dell’uso dei social media. Alla persona assunta si offre un contratto di lavoro part time e si richiede la disponibilità a svolgere il lavoro in orario di lavoro pomeridiano dalle 15.00 alle 19.00. Le persone interessate e disponibili dovranno inviare le loro domande entro il 30112023 tramite www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe