Impiegato amministrativo nel settore alimentare

Il Centro impiego di Carpi sta conducendo la ricerca di un impiegatoa amministrativoa, preferibilmente dotato di esperienza, per conto di una azienda del settore alimentare di Soliera. Tra le mansioni affidate a chi verrà assunto è previsto che si dovrà occupare degli adempimenti amministrativi relativi ad un allevamento, della gestione dei contratti agrari, della gestione dell’approvvigionamento sia di materie prime che di ordini, della bollettazione e, inoltre, della contabilità semplificata e dei bilanci. Agli interessati si fa presente che sono richiesti tra i requisiti una buona conoscenza nell’uso del pc e, preferibilmente, anche della lingua inglese scritta e parlata. Contratto a tempo determinato, trasformabile eventualmente in indeterminato, e la disponibilità a svolgere attività in orario di lavoro a tempo pieno. La sede di lavoro è Limidi di Soliera. Domande entro il 12052023.