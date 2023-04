Impiegato amministrativo per il settore commercio

Al Centro Impiego Carpi si cerca impiegatoa amministrativoa con esperienza in contabilità clientifornitori, registrazione prima nota e anagrafiche clienti per azienda del settore commercio di Carpi. Sarà considerato preferenziale il possesso di un titolo di studio attinente alla mansione, una buona conoscenza della lingua inglese e francese. Richiesto altresì capacità d’uso pc e il possesso di patente categoria B. Si offre contratto di lavoro part time e a tempo determinato, trasformabile. Offerta valida fino al 07042023. Per candidarsi cliccare sul pulsante invia candidatura nel portale lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe oppure inviare mail a [email protected]