Azienda di Sassuolo cerca impiegato di magazzino per servizio clienti, inserimento ordini clienti e fornitori, fatturazione. Necessaria conoscenza di inglese e tedesco sia parlato che scritto e diploma di scuola media superiore. Richiesta anche una buona conoscenza del pacchetto office e gestionale aziendale. Il candidato dovrà poi possedere la patente categoria B. Sempre a Sassuolo una azienda di impianti elettrici industriali ricerca 1 elettricista con esperienza di 23 anni nel ramo. Al candidato è richiesta esperienza su macchinari industriali e bordo macchina. Altresì richiesta il possesso di patente categoria B ed auto propria. La persona interessata dovrà avere un titolo di studio in elettromeccanica. Luogo di lavoro: distretto ceramico. Si offre contratto di lavoro tempo indeterminato a tempo pieno. Per candidarsi: www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o contattare [email protected]