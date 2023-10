Impiegato per un’azienda di lavorazione frutta

Il Centro per l’Impiego di Mirandola segnala che la società cooperativa C.OR.MA di San Giovanni del Dosso in provincia di Mantova, operante nel settore della produzione e lavorazione frutta, ha avviato la ricerca di 1 impiegatoa. La persona ricercata deve essere in possesso di un diploma di scuola media superiore, oltre ad avere una discreta conoscenza del pacchetto office (in particolare word ed excel), capacità di navigazione in internet e di utilizzo di software di posta elettronica. La sede di lavoro è in via Cantone, 20 a San Giovanni Del Dosso, dove è ubicata l’azienda. E’ richiesta disponibilità di orario di lavoro a tempo pieno suddiviso dalle ore 8 alle ore 12 e dalle 14 alle 18. Proposto un tempo indeterminato. Per candidarsi telefonare allo 0386 757323 o presentarsi personalmente presso la sede della ditta o inviare e-mail: pera@opcorma.it. C’è tempo fino al 19102023