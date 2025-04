"Impiego scorretto delle comunicazioni. Il servizio adesso ha perso credibilità"

Ad alimentare la polemica sull’uso improprio della chat del Controllo di vicinato è stata Fratelli d’Italia che ha presentato un’interrogazione chiedendo "se vi fosse consapevolezza rispetto a quanto stava accadendo in termini di utilizzo improprio dei canali di comunicazione del Comitato; chi avesse compilato la richiesta pervenuta agli uffici competenti per autorizzare la manifestazione; se si ritenesse che il controllo di vicinato debba essere apolitico e apartitico; e, infine, se si intendesse procedere alla revoca dell’incarico di coordinatore a chi ha sponsorizzato una manifestazione politica in un contesto in cui la politica non aveva alcun ruolo".

Molti di questi quesiti ha lamentato in aula il capogruppo Luca Negrini "risultano senza risposta. L’assessore ha dichiarato che la richiesta della manifestazione è stata compilata dalla signora Bernardo che, come ogni cittadino, ha diritto di manifestare nel rispetto delle regole e delle leggi. Tuttavia, ciò che non poteva fare è stato inserire l’iniziativa all’interno del coordinamento e nei canali a esso riservati. È questo il punto. La questione c’è stata, ed è tuttora presente, come dimostra il fatto che nessuno tra coloro che hanno utilizzato impropriamente il controllo di vicinato sia stato sollevato dall’incarico, nonostante vi siano evidenze specifiche – messaggi, note audio – a dimostrarlo. Una difesa significativa, quella attuata, nei confronti di soggetti che risultano essere militanti della sinistra e che in passato hanno ricoperto ruoli, sempre tra le fila del Partito democratico. La risposta dell’assessore Camporota è apparsa sfuggente. Resta il fatto che il servizio e la sua credibilità siano stati gravemente compromessi, a danno dei tanti modenesi di ogni età che oggi non credono più in quel progetto.

g.a.