"Importante dare un contributo"

"La gioia e la serenità d’animo viene dal senso di contributo verso il mondo". Gianmarco Messori l’ha trovata in Africa, in particolare in Congo, Gabon, Angola, durante i viaggi commerciali, grazie ai quali ha potuto conoscere le comunità locali e le difficoltà a cui ogni giorno devono far fronte. In particolare la visita agli orfanotrofi è stata di forte impatto: decine di bambini a cui non è rimasto pressoché nulla e rischiano di non avere nessun futuro.

Per questa ragione Gianmarco Messori ha deciso di sostenere l’Associazione Amici dei bambini e della mamme di Makoua, una Onlus che gestisce 5 orfanotrofi in Congo (per conoscere tutte le loro missioni, visita: www.makoua.it). In particolare Messori ha deciso di sostenere una di queste case orfanotrofi, la Cardinal Emile Biayenda, in cui attualmente sono ospitati 47 bambini. Una coppia ha lasciato il lavoro e con i loro tre figli naturali ha deciso di costruire questa casa in mezzo alla giungla (con le loro mani e i loro soldi); lui ha comprato dei letti a castello, ha finanziato delle costruzioni che servivano alla casa.

Ora stanno costruendo dei piccoli studi e gli studenti meritevoli possono andare a viverci e a studiare. "Il nostro sostegno economico, per quanto possa incidere in modo insignificante o meno sul nostro patrimonio, può svoltare la vita di decine di bambini nell’orfanotrofio della casa Cardinal Emile Biayenda, può donare loro una speranza".