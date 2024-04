"Impossibile accordarsi con il Pd"

Il coordinamento della lista Futuro Adesso, fa sapere che per il prossimo appuntamento elettorale amministrativo, la possibilità di costruire un’alleanza larga delle forze progressiste si è rarefatta; a loro parere l’esperienza di questi anni ha messo in luce che non basta la condivisione di un programma, ma quello che risulta decisivo è l’interpretazione corretta e fedele delle indicazioni e la sua coerente realizzazione, che le idee e i programmi camminano sulle gambe degli uomini e delle donne. "Il confronto tra le diverse forze politiche a Nonantola si è svolto partendo dalle decisioni assunte dal Pd e proposte agli altri con indicazioni secche, rendendo quindi impossibile – concludono – raggiungere accordi".

g.l.c.