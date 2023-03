Imprenditore commerciale, via al corso

C’è tempo fino al 17 marzo per iscriversi al corso ’Imprenditore commerciale e somministrazione di alimenti e bevande’ autorizzato dalla Regione che si svolgerà presso Cescot Modena in via Rainusso 144. Il corso avrà una durata complessiva di 100 ore (termine previsto 23 maggio 2023), in presenza e con frequenza il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 17:30 alle 21:30.

Durante il corso verranno affrontare le tematiche legate al servizio commerciale di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, considerato come il risultato di una sequenza di fasi di attività lavorative.