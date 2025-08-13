Imprenditore edile ucciso . Legari, chiuse le indagini. Alex Oliva unico indagato

A distanza di due anni dalla misteriosa scomparsa la procura ha chiuso le indagini sull’omicidio di Salvatore Legari, di cui si è persa ogni traccia dal pomeriggio del 13 luglio del 2023. L’unico indagato per il delitto – seppur il corpo dell’imprenditore edile, 54 anni, non sia mai stato trovato - è Alex Oliva, il 39enne sassolese accusato di omicidio volontario, occultamento di cadavere e ricettazione a seguito della scomparsa di Legari. Ora si attende la fissazione dell’udienza preliminare; la notifica di chiusura indagini è arrivata nei giorni scorsi.

La famiglia dell’uomo e, in particolare, le sorelle da subito avevano escluso l’allontanamento volontario dell’imprenditore. Le indagini condotte dai carabinieri hanno quindi portato a distanza di un anno e mezzo dalla scomparsa dell’uomo all’arresto di Oliva, per il quale Legari aveva effettuato lavori di ristrutturazione presso l’abitazione dell’indagato, a Lesignana. Proprio il giorno della scomparsa, quel 13 luglio la vittima avrebbe dovuto ricevere un compenso di 16mila euro da parte dell’indagato, per i lavori svolti.

Secondo la procura sarebbero diversi gli indizi a carico del 39enne: gli accertamenti, infatti, avevano messo in luce come il furgone di Legari, rinvenuto successivamente a Sassuolo, fosse stato condotto in quel punto proprio dall’indagato. I filmati delle telecamere di videosorveglianza pubblica e privata e l’analisi del tabulato di traffico dell’utenza in uso alla vittima fino al suo spegnimento, avevano permesso di ricostruire - con coincidenza di orari e località di percorso - il tragitto fatto dal furgone di Legari dal cantiere di Lesignana, dove si trovava in compagnia dell’indagato, al luogo di abbandono, a Sassuolo, nei momenti in cui la vittima era già stata probabilmente uccisa.

Non solo: quel giorno -, sempre secondo quanto ricostruito dagli inquirenti – prima di salire a bordo del furgone il sassolese avrebbe indossato apposta una maglietta della vittima per simulare che ci fosse Legari alla guida del furgone quel pomeriggio ma la ‘sagoma’ analizzata da un esperto perito rivelò in seguito come la stessa fosse compatibile con quella del presunto assassino. Il movente, secondo la procura sarebbe da ricercarsi proprio in ‘questioni economiche’. L’ultimo contatto telefonico della vittima risaliva alle 15.48 di quel giorno: quando Legari si trovava presso il cantiere citato e si stava presumibilmente accingendo ad incontrare l’indagato.

