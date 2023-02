Modena, l’imprenditore eroe premiato da Mattarella: "Ho salvato la vita a una ragazza e poi l’ho assunta"

Antonio Petralia ha ricevuto l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito

Modena, 26 febbraio 2023 – Fra i 30 nuovi insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica (Omri), una delle massime onorificenze attribuite dal Capo dello Stato che presiede questo Ordine nazionale istituto fin dal 1951, c’è anche Antonio Petralia, che il 24 marzo riceverà le insegne di ufficiale. Dirigente molto noto nella Bassa modenese, nell’area del distretto biomedicale, Petralia dal 2017 è amministratore delegato e vice-presidente di Eurosets, una delle aziende leader del settore, che nel 1998 è stata acquisita dal Gruppo Villa Maria. A riportare sul tavolo del presidente Ma ttarella il suo nome è stato il gesto compiuto verso una giovane immigrata di origine marocchina, residente a Camposanto, Saida Ibnou Bouzid, giunta in Italia per curarsi da una grave malattia congenita ingravescente che provoca serie difficoltà respiratore, cui dopo avere effettuato a Padova nel 2021 il trapianto d’organo è stata offerta l’opportunità, accolta, di essere assunta presso l’azienda medollese.

Petralia, quando ha appreso la notizia?

"L’ho saputo venerdì mattina quando ho ricevuto la telefonata, verso le 9, dalla segreteria del Quirinale. Subito ho pensato ad uno scherzo. Successivamente mi è stata inviata una mail ufficiale con l’annuncio. Sono rimasto molto stupito, ma ovviamente mi ha fatto molto piacere".

Come è finita la sua segnalazione sul tavolo del Presidente?

"Certamente ha avuto un ruolo importante la storia di Saida, però credo che derivi anche dai rapporti che noi abbiamo con le istituzioni locali per iniziative di carattere sociale che facciamo fin dal 2017"

Come avete conosciuto Saida?

"Noi avevamo messo a punto un apparecchio molto complesso che deriva dalla macchina cuore polmone, Ecmolife (Extra Corporeal Membran Oxigenation), salvavita, un apparecchio portabile, immesso in commercio nel 2019 in uso anche all’ospedale civile di Baggiovara, da applicare ai pazienti che sono o in choc cardiaco o con grossi problemi respiratori polmonari, impiegato in attesa del recupero funzionale degli organi o per coprire l’intervallo necessario al trapianto".

Come si incrocia questo con Saida?

"Nel 2021 Saida è arrivata a Baggiovara in stato di choc e decidono di collegarla alla nostra macchina. Vista la gravità della situazione hanno contattato vari ospedali per il trapianto. Padova la accoglie. La ragazza in ambulanza attaccata alla nostra macchina, con accanto anche un nostro tecnico, viene trasportata e ricoverata in terapia intensiva dove attende una quindicina di giorni il trapianto di polmone. Da quel momento siamo rimasti costantemente in contatto per sapere delle sue condizioni e al suo rientro a casa tramite i servizi sociali del territorio che la seguivano le abbiamo rivolto l’invito per venirci a trovare in azienda. Quando è arrivata era un po’ intimorita e in quella occasione durante la visita le abbiamo buttato lì la proposta di venire a lavorare con noi".

E’ rimasta sorpresa?

"Lei per tutta risposta ha detto che non sapeva fare nulla, che non aveva studiato. Di fron te alla sua umiltà e riluttanza le ho chiesto semplicemente se le interessava. E da lì è venuta fuori l’assunzione. Oggi Saida ha un suo ruolo, una sua qualifica e recentemente il contratto di lavoro è stato trasformato in un tempo indeterminato"