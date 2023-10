Imprenditore scomparso, pc e tablet al setaccio

Sono iniziate ieri le attività peritali sui dispositivi informatici (tablet, pc e cellulari) sequestrati al 37enne di Sassuolo, iscritto dalla procura nel registro degli indagati - con l’ipotesi di reato di sequestro di persona – a seguito della misteriosa scomparsa dell’imprenditore edile Salvatore Legari, il 54enne padre di due figli sparito nel nulla lo scorso 13 luglio, dopo aver salutato la convivente per poi recarsi ad un incontro di lavoro. Ieri mattina, infatti, la procura ha nominato l’ingegner Giuseppe Ferraro al fine di procedere alla copia forense del materiale informatico oggetto di sequestro e il consulente si è preso sessanta giorni di tempo per depositare la perizia.

I legali che assistono il figlio e una delle sorelle dell’imprenditore stanno valutando di nominare dei propri periti di parte per partecipare agli accertamenti tecnici che saranno eventualmente chiesti dalla procura. Dell’imprenditore non si sa più nulla da quel 13 luglio scorso, quando era uscito di casa per riscuotere un credito, a Lesignana, senza farvi più ritorno. Ad essere iscritto nel registro degli indagati è proprio il 37enne di Sassuolo col quale l’imprenditore aveva in essere rapporti di lavoro. Si tratta ovviamente di un atto dovuto per permettere all’indagato di nominare i propri consulenti di parte e, ovviamente, di difendersi. Lo scorso venerdì i carabinieri hanno effettuato una perquisizione, disposta dalla procura nella sua abitazione di Quattro Ville, a Lesignana dove nei mesi scorsi si sono concentrati i sopralluoghi dei carabinieri, insieme ad unità cinofile e ai vigili del fuoco. Nel corso della perquisizione i militari hanno sequestrato al 37enne cellulari, tablet e pc al fine di effettuare verifiche sul materiale informatico in uso all’indagato. A denunciare la scomparsa dell’uomo era stata la compagna, che per tutto il pomeriggio del 13 luglio aveva cercato di mettersi in contatto con Legari, dopo averlo salutato all’ora di pranzo. In serata la donna aveva ricevuto un messaggio preimpostato: ‘Sto arrivando’ – citava. Ma da quanto trapela l’imprenditore era stato al telefono con un’amica quel pomeriggio, intorno alle 16, con cui era in ottimi rapporti, alla quale aveva confermato di essere insieme all’odierno indagato e spiegato che avrebbero dovuto fare alcuni ‘conteggi’ per i lavori svolti. Pare inoltre che lo stesso indagato, la mattina seguente avesse dichiarato agli amici dell’imprenditore di averlo visto appunto il pomeriggio prima (quello della scomparsa) ma di averlo salutato attorno alle 18, lasciandolo nel cantiere. Il 26 luglio il furgone dell’imprenditore – quello con cui era uscito di casa - era ‘spuntato’ a Sassuolo, nei pressi della diga.

v.r.