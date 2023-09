Imprenditore scomparso a Modena, scavi nel giardino di una villa: si cerca il cadavere di Salvatore Legari

Modena, 28 settembre 2023 – Possibile svolta nel giallo dell’imprenditore scomparso, Salvatore Legari: vigili del fuoco e carabinieri da ieri scavano all'interno di un giardino di una villa in costruzione a Lesignana, frazione del comune di Modena. L’uomo, 54 anni attivo nel campo edile, è svanito nel nulla dal 13 luglio scorso: era uscito da casa per andare prima in un cantiere a Lesignana e poi in un altro in Valsamoggia, nel Bolognese.

Sulla sua scomparsa è stato aperta un’inchiesta per rapimento. Legari a Lesignana, quella mattina, doveva andare per riscuotere un credito: aveva infatti ultimato da poco i lavori ed era in attesa del pagamento, per una somma di circa ventimila euro. Il cliente è stato ascoltato nei giorni scorsi come persona informata sui fatti.

L’obiettivo è accertare se possa trovarsi in quel terreno il corpo del 54enne, residente a Modena, di origine pugliese che per anni aveva abitato a Crespellano, in Valsamoggia,con l’ex moglie e i due figli.

La Gazzetta di Modena racconta che dapprima è entrato in azione un escavatore, poi carabinieri e vigili del fuoco hanno proseguito con una pala. Nella stessa zona era già state effettuati ricerche nelle scorse settimane, senza esito.

Proprio in zona nelle scorse settimane erano già state avviate ricerche, che hanno riguardato anche Borgo Venezia, e Sassuolo, sempre nel Modenese, dove è stato ritrovato il furgone dell'imprenditore, modello Citroen Jumpy, con il quale era uscito di casa il 13 luglio.

E’ stata la compagna a dare l’allarme alle forze dell’ordine: l’ultimo contatto, nel pomeriggio, è un sms di quelli preimpostati con rispondeva con un laconico “sto arrivando” alle telefonate della donna.