Imprenditoria e quote rosa: "Serviranno altri 132 anni per raggiungere la parità"

Dai dati della Camera di Commercio di Modena relativi al terzo trimestre 2023, la quota delle imprese femminili – pur in calo numerico rispetto alla rilevazione precedente – sul totale imprese era pari al 21,8%, superiore alla media regionale (21,4%).

Dati leggermente superiori invece quelli rilevati dall’Osservatorio Confesercenti di Modena, dove, sul totale delle imprese associate la componente femminile è pari al 23%, di cui quasi l’11% di nazionalità estera. Segnali del profondo mutamento che attraversa in particolare le attività del terziario, con il comparto commerciale che, all’interno della platea delle imprese femminili associate, pesa per il 43% mentre il settore alloggio, ristorazione e turismo copre il 15%. Oltre il 33% opera nelle attività professionali e nei servizi e non raggiunge il 10% la componente femminile operante nell’artigianato/manifatturiero. I dati segnalano negli anni un progressivo aumento delle imprese donna nell’ambito dei servizi e una diminuzione nel commercio, complice il progressivo calo delle imprese del settore, aldilà delle componenti di genere. "L’8 marzo - afferma Dania Botti, Presidente Impresa Donna Confesercenti Modena - è un momento per ribadire l’impegno comune a favore di un’economia più inclusiva e paritaria. Sostenere l’imprenditoria femminile significa investire nel talento, nella passione e nella determinazione che animano le donne che scelgono di mettersi in gioco. Confesercenti Modena è al loro fianco".

Riflettori accesi sul tema anche durante l’incontro dal titolo ’Quale occupazione per le donne?’, organizzato da Cgil Modena, Cisl Emilia Centrale e Uil di Modena e Reggio. "Al ritmo attuale ci vorranno 132 anni per raggiungere la parità totale tra uomo e donna nel mondo. Basti pensare che ancora oggi in un territorio come Modena accade che una donna, al rientro dalla maternità, non trovi più la sua scrivania e sia demansionata rispetto al posto di lavoro previsto dal contratto che aveva firmato al momento dell’assunzione" è stato sottolineato durante l’incontro.

"Nell’accesso al mondo del lavoro e nell’avanzamento delle carriere le donne sono ancora penalizzate rispetto agli uomini – ha dichiarato la consigliera di parità della Provincia di Modena Valeria Moscardino – Nella nostra provincia per fortuna la situazione è leggermente migliore. Tuttavia più di cinquanta donne (a fronte di un solo uomo) si sono rivolte negli ultimi quattro anni al mio ufficio di consigliera di parità per denunciare discriminazioni e violenze".