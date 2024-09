Imprenditrice salva un bambino, dal Senegal all’Italia per le cure: "Dopo un lungo iter sono tutrice"

Modena, 9 settembre 2024 – Una storia d’amore con la A maiuscola che unisce il grande cuore di una donna alla sensibilità di medici, avvocati e giudici. E’ quella che parte dal Senegal e arriva a San Cesario, dove vivono i protagonisti della storia. Monica Rosti, imprenditrice di San Cesario e a capo della nota azienda di cucine componibili, nel corso dei suoi numerosi viaggi umanitari in Africa, si è infatti legata ad un bambino, che chiameremo Pier, di soli cinque anni e costretto a letto a causa di una terribile lesione al cranio che lo ha reso paralizzato nella parte sinistra del corpo.

Pian piano, seppur sembrasse non reagire, è riuscita a farsi strada nel cuore del piccolo prima con le parole e poi attraverso la musica. Il bimbo ha iniziato a svegliarsi e a cercarla. Rosti ha così deciso di aiutare il bambino e, tornata in Italia, ha fatto di tutto per farlo arrivare a San Cesario e potergli così offrire il sostegno e le cure indispensabili. Oggi, a distanza di un anno e mezzo da quell’incontro, il piccolo è arrivato nel comune modenese e l’imprenditrice ne è diventata tutrice a tempo indeterminato.

"Siamo riusciti dopo mille traversie e dopo aver scritto all’ambasciata ad ottenere il visto per cure mediche – spiega l’avvocato Davide Ascari – facendo presente che si sarebbe occupata di tutte le spese mediche legate al minore. Una volta arrivato qua, essendo il piccolo senza alcun documento, il tribunale dei minori ha approvato e aperto la tutela grazie alla comprensione da parte dei giudici della situazione problematica. Ora ha il permesso di soggiorno".

"Da anni mi reco in Africa, Benin, Kenya, Senegal e altri paesi per lavoro ma – spiega l’imprenditrice modenese – le mattine le ho sempre dedicate ai bambini degli orfanotrofi. Dopo il lockdown mi sono recata in Dakar, Senegal e ho conosciuto il piccolo. Il bimbo era sdraiato a letto; non dava segni di vita. Lo nutrivano a fatica con pappine e su 75 bimbi c’erano solo dieci tate: impossibile per loro occuparsi di lui. Mi hanno spiegato che aveva una grave lesione al cranio a causa di un evento traumatico ed era immobilizzato nella parte sinistra del corpo.

Mi sono accorta che, mentre facevo fare i giochi agli altri bimbi, soprattutto con la musica mi seguiva. Ha un dono innato che è quello del ritmo e ha iniziato a ripetere i suoni che riproducevo battendo con le sedie o con un martelletto e mi sorrideva. A quel punto ho interpellato i dottori in Italia, tramite varie associazioni e ho effettuato videochiamate con dottoresse del centro di riabilitazione Axia di Bologna. Il neurologo e la logopedista mi hanno dato suggerimenti su come aiutarlo e nell’arco di un mese il bimbo si è risvegliato. E’ il bimbo dei miracoli – sottolinea commossa Monica –. Sono rimasta con lui un mese e mezzo ma poi sono dovuta rientrare. Ho affiancato al piccolo una baby sitter e sono poi tornata più volte per vederlo decidendo di chiederne la tutela. Dimostrando che avrei potuto donargli una vita decorosa, il giudice me l’ha concessa per due anni. Una volta ottenuta la tutela in Senegal, mi sono rivolta all’ambasciata portando la documentazione per le cure mediche e dimostrando che le avevo già pagate tutte. A quel punto mi hanno concesso il visto per le cure in Italia della durata di 6 mesi".

Pier è arrivato a San Cesario 4 mesi fa ed ora è un altro bambino. "Attraverso l’avvocato Davide Ascari, che mi ha supportato in tutto e un altro legale siamo andati avanti con le pratiche. Dopo aver sottoposto Pier alle doverose visite, abbiamo dimostrato che ha bisogno di interventi urgenti e poi è arrivato il secondo miracolo: il mio legale ha scritto al tribunale dei minori di Bologna e il giudice mi ha fatto fare il giuramento. Ora sono tutore a tempo indeterminato del mio bimbo e vorrei ringraziare anche la dottoressa Paola Torelli che, su segnalazione dell’associazione ’Hesperia Bimbi’, è stata ed è tuttora fondamentale per il percorso del piccolo.

Fra un anno e mezzo dovrò riportarlo in Senegal – sottolinea ancora Rosti – controlleranno se ha avuto migliorie e mi daranno la tutela per altri dieci anni. Com’è adesso? Fantastico.

Pier ha fatto tantissimi progressi. Avevano detto che non si sarebbe mosso con la parte sinistra: ora muove entrambe le braccia e le gambe e comincia a dire le sue prime parole: sa indicarmi le parti del corpo e sta imparando l’italiano. Non sono sposata, ho fatto tutto da sola e ho due figli, Edoardo e Riccardo e i miei genitori Mara e Cesarino che sono eccezionali: siamo una grande squadra. Spero che la mia storia aiuti tante persone a capire che nulla, se lo vogliamo davvero, è impossibile".