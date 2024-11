"Impresa e finanza: formiamo i nostri ragazzi"

A che età potranno a dare in pensione, con quale percentuale, Bitcoin, fondi d’investimento, assegni e bonifici non solo studiati sui libri di scuola ma visti nella loro concretezza. E’ stata una mattinata di full immersion nel mondo finanziario ‘degli adulti’ quella organizzata ieri dall’istituto superiore Meucci, Confcommercio e Anasf (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari) alla Casa del Volontariato di Carpi. ‘Educazione finanziaria e d’impresa a scuola’ il titolo dell’incontro che si è posto come momento di formazione per due classi di studenti di quarta, in occasione del mese dell’educazione finanziaria, indetto dal Comitato Europeo per l’educazione finanziaria e della World Investor Week promosso dalla Consob.

"Da vari anni, in collaborazione con il Meucci, ospitiamo gli studenti nelle aziende durante le settimane di stage – spiega Andrea Baraldi, direttore di Confcommercio Carpi –. Oltre a questo aspetto pratico, parlando con il docente di riferimento, il professore Salvatore Baiamonte, abbiamo pensato fosse importante anche avvicinare i giovani al mondo dell’impresa e della finanza, supportandoli attivamente nella realizzazione dei loro progetti futuri". Di qui il coinvolgimento di un associato di Confcommercio, Andrea Crespi di Anasf: "Da alcuni anni porta nelle scuole di Modena questo progetto di educazione finanziaria – prosegue Baraldi –. Così abbiamo deciso di estenderlo per la prima volta anche a Carpi. In questo modo ragazzi del quarto anno hanno avuto l’opportunità di approfondire due temi fondamentali per il loro futuro. Anasf, infatti, partendo dall’analisi delle fasi della vita familiare, ha illustrato l’importanza della pianificazione finanziaria per il raggiungimento degli obiettivi personali fin da ora che sono giovanissimi, toccando argomenti chiave quali investimenti, gestione del debito, protezione e previdenza. Ad esempio, ai giovani soni stati profilati i 73 anni come età pensionabile, con percentuali a calare rispetto all’ultimo stipendio".

Futuro prossimo ma anche più vicino, una volta terminata la scuola: "Come Confcommercio ho illustrato loro le principali tappe di avvio e gestione di un’impresa, mostrando come il mondo imprenditoriale possa rappresentare un mezzo per realizzare le proprie passioni, ambizioni e mettere a frutti i propri talenti". A testimoniare questa possibilità era presente un imprenditore, Marco Rizzardi di Tecnocasa Commerciale, che ha condiviso la propria esperienza dimostrando che trasformare un’idea in un’impresa reale è possibile. "Crediamo sia importante avvicinare i giovani al mondo dell’impresa e della finanza, mettendo a loro disposizione strumenti pratici e supportandoli nella realizzazione concreta dei loro progetti", concordano Baraldi, Crespi e Baiamonte.

Maria Silvia Cabri