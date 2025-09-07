L’impresa in mare: “Così a 63 anni ho attraversato il Bosforo a nuoto”

Finale Emilia (Modena), 7 settembre 2025 – Tra i tremila nuotatori di fondo in acque libere accettati alla “Bosphorus Cross-Continental Race”, una delle prove più affascianti e suggestive del panorama natatorio mondiale, c’era anche il finalese Fabrizio Mengoli. Il 63enne, oggi direttore commerciale della casa di torrefazione Caffè Molinari, un passato anche di assessore allo Sport nel Comune di Finale, era tra i quattro modenesi che il 6 gennaio scorso hanno strappato il diritto di partecipazione a questa gara a numero chiuso, che si è svolta il 24 agosto scorso lungo quello Stretto del Bosforo che unisce Mar Nero e Mar di Marmara, separando parte europea e asiatica della Turchia. Complessivamente la rappresentativa italiana contava su una presenza di una cinquantina di nuotatori. Mengoli, che era accompagnato dalla moglie, ha percorso la distanza in un’ora, 26 minuti e 15 secondi, piazzandosi 759° assoluto e 43° nella categoria 60-64 anni.

Mengoli, aveva già affrontato questa prova?

“A questa gara è stata la prima volta. Anche perché è abbastanza costosa e complicata. E’ una gara a numero chiuso ed è probabilmente adesso la gara più famosa al mondo di nuoto in acque libere. E’, dunque, una prova abbastanza impegnativa, poi in trasferta, e anche dal punto di vista economico dispendiosa”.

Come si svolge la gara?

“Si parte sul lato europeo. A Istanbul si viene caricati su tre navi che imbarcano mille persone ognuna e si viene condotti alla partenza. Si è caricati in ordine di età e io ero il numero 209, quindi avevo 208 persone più vecchie di me, alcune delle quali arrivavano anche sopra i settanta anni. E quasi 2.800 più giovani. Il percorso è di 6,5 chilometri. La difficoltà della gara è essere in grado di tenere la corrente positiva dal Mediterraneo verso il mar Nero. Questo Stretto è caratterizzato, infatti, per quanto possa apparire strano, da due correnti dovute alla differente salinità dei due mari. Positiva e superficiale quella che va verso il mar Nero, che aiuta e favorisce la nuotata, e negativa perché a maggiore salinità quella dal mar Nero verso il Mediterraneo ad una profondità di circa 40 metri”.

Ha incontrato difficoltà?

“La vera sfida è la corrente e l’orientamento in acqua. La mancanza di riferimenti, come le barche in appoggio nelle nostre gare in Italia, rappresenta una grande difficoltà a mantenere la rotta e uscire dalla corrente per raggiungere la riva. Tutti dicono che questa traversata va fatta due volte: la prima per capire, la seconda per fare il tempo. Adesso ci penso, magari tra un paio d’anni vado là a festeggiare il 65° compleanno”.

Come si è preparato a questa prova?

“Ho dedicato 7-8 mesi a prepararmi facendo 9 chilometri di allenamento alla settimana. Solo recentemente mi sono dedicato al nuoto di fondo in acque libere, venendo dal triathlon che ho iniziato a praticare dal 2007. Quindi tre anni fa ho fatto lo Stretto di Messina, poi quest’anno la Cavi Sestri e Sirmione in acque libere in Italia. Così lontano non ero mai stato a fare gare”.