"Imprese che scompaiono: la politica ci aiuti"

Calano le imprese attive nell’area sassolese, e anche se il calo, alla luce del contesto, è ragionevole, attestandosi al di sotto dei due punti percentuali, il consiglio di sede di sede Lapam Confartigianato di Sassuolo non ha potuto non prendere atto di quella che è una tendenza che si è consolidata negli ultimi quattro anni. I dati elaborati dall’Ufficio Studi dell’associazione di categoria, infatti, al 31 dicembre 2023 contavano 4.243 imprese attive (il 26,9% delle quali, 1143, sono imprese artigiane), 864 gestite a prevalenza da donne, 548 a maggioranza da stranieri e 351 da giovani under 35, ma evidenziano come, rispetto allo stesso periodo del 2022 si registri un calo dell’1,6% sul numero totale delle realtà attive. Calo, peraltro, non contingente, nel senso che se si allarga lo spettro di osservazione al lungo periodo si registra come dal quarto trimestre 2007 al quarto trimestre 2023, si siano perse complessivamente 197 imprese, pari a un -4,4%, comunque meno marcato rispetto al dato provinciale che si attesta oltre il -7%. Gli investimenti da effettuare in favore delle attività, la necessità di potenziare la formazione e un focus sulla prossima tornata elettorale sono stati i temi affrontati dall’assemblea, che hanno visto il presidente Lapam Confartigianato di Sassuolo Erio Luigi Munari e il responsabile della locale sede associativa Fabio Ferrarini confrontarsi con i consiglieri per discutere e pianificare il 2024. Analizzando il territorio per macrosettori di attività, si nota una maggior concentrazione di imprese di servizi (29,4%), nel commercio e autoriparazione (27,2%) e nella manifattura (14,4%), mentre meno diffuse sembrano essere le attività legate ad altri ambiti. Il tessuto resta vivace e dinamico, insomma, ma sconta difficoltà – innescate dal calo della domanda oltre che dall’irrigidirsi delle catene di fornitura - che i vertici dell’associazione non nascondono. "Sono dati significativi – dichiara infatti Erio Luigi Munari, presidente Lapam Confartigianato di Sassuolo – che fanno capire come il trend nel territorio, e più in generale in tutta la provincia modenese, sia complicato per lo sviluppo imprenditoriale a causa delle difficili situazioni che si vengono a creare nel contesto geopolitico attuale". E sono dati, aggiunge Munari, che "anche alla luce della prossima tornata elettorale, i futuri amministratori devono avere ben presente, così da poter attuare un programma che vada davvero a sostegno delle imprese, invertendo la dinamica e – conclude Munari - recuperando competitività a livello globale".

Stefano Fogliani