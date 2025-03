Imprese sotto la lente: "Dividendi in aumento ma chi lavora resta povero"

"È sempre più evidente che la maggiore produttività, le performance e gli indicatori di redditività delle imprese modenesi vanno sempre più a beneficio del capitale e non del lavoro". La considerazione è di Fernando Siena della segreteria Cgil, a commento dell’esame dei bilanci delle imprese da parte del sindacato in riferimento agli anni 2019-2023 in 145 aziende prese a campione. Dimensioni diverse, e anche i settori spaziano dalle costruzioni alla sanità, passando per logistica, servizi, ristorazione, coop sociali, commercio, chimico, mezzi di trasporto.

"Il valore della produzione – rileva Cgil – continua ad aumentare anche nel 2023: ammontando ad un +3,5% rispetto al 2022 e +34,6% se prendiamo a riferimento il confronto tra 2019 e 2023. Cresce anche il valore aggiunto +7,43; il Mol (margine operativo lordo) + 11,7 %, Ebit (reddito operativo) +19,15 %. Tutti questi dati migliorano".

Lo fa anche il costo del lavoro, per effetto dei rinnovi contrattuali con un + 3,64 in termini assoluti, "che però – osserva il sindacato – preso in termini percentuali in rapporto al valore della produzione rimane inalterato rispetto al 2022 e scende rispetto agli anni precedenti: "Quello che più colpisce è il risultato d’esercizio, che segna nel 2023 una flessione rispetto all’anno precedente di circa 2 punti passando dal 8,92% del 2022 al 6,97% del 2023, nonostante tutti gli altri indicatori di produttività e redditività crescano: pesa il costo del denaro".

L’analisi inoltre mostra che in alcune aziende il costo del lavoro preso in percentuale "ha un peso minimo, trascurabile, inferiore in termini percentuali allo stesso risultato d’esercizio". Ad esempio, alla Ferrari dove i dividendi distribuiti agli azionisti nel 2024, 534 milioni di euro, sono maggiori di 2 milioni di euro rispetto al totale del costo del lavoro dei dipendenti diretti che nel 2023 (ultimo dato disponibile) ammonta a circa 532 milioni di euro, dirigenti e quadri compresi. "Anche il nostro territorio sta conoscendo una crisi industriale importante e l’esplosione della cassa integrazione nel 2024 (+52,5%) è lì ad evidenziarlo e non si pensi che la crisi possa essere scaricata su lavoratrici e lavoratori. Ci opporremo in tutti i modi non permetteremo che quando le cose vanno bene ad incassare sia il capitale e quando le cose vanno male a pagare sia il lavoro".

Infine il sindacato denuncia che "sono molte le imprese modenesi che non depositano più i bilanci. La domanda è: di cosa hanno timore? Possono godere anch’esse dei benefici, sgravi e incentivi in egual misura a chi agisce con trasparenza? Istituzioni e Politica cosa pensano?".