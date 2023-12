Imu sempre più penalizzante per le imprese

Si avvicina la discussione dei bilanci comunali per il 2024: Lapam Confartigianato, Cna, Confcommercio e Confesercenti hanno redatto un documento con proposte concrete e realizzabili. Le associazioni insistono sul patto da ricostruire tra amministrazioni e imprese.

Il primo aspetto riguarda la tassazione locale e la burocrazia. "La pressione fiscale locale incide mediamente sulla tassazione totale delle imprese per quasi il 22%. È necessario invertire la tendenza a partire dagli immobili produttivi o commerciali, riducendo inoltre la spesa corrente, contrastando l’evasione fiscale e tributaria, recuperando su ticket e tariffe non versate per servizi a domanda individuale, efficientando infine l’organizzazione amministrativa".

Sui rifiuti "va accelerato il percorso di riequilibrio nella suddivisione del carico tributario tra utenze domestiche e non. Vanno estese il più possibile le norme, introdotte da alcune amministrazioni, che hanno escluso le aree destinate alla produzione di rifiuti speciali dal calcolo della Tari. Nel percorso di adozione della tariffa puntuale, vanno affrontati alcuni nodi, come ad esempio quello delle piccole aziende del settore tessile ed abbigliamento e anche la classificazione dei rifiuti speciali che ha generato problemi per il conferimento degli inerti da lavorazione edile e per gli sfalci del verde privato".

L’IMU sugli immobili bene strumentale è penalizzante per le micro e piccole imprese. La completa deducibilità dell’imposta è un risultato importante, ma chiediamo ai comuni di contenere al massimo le aliquote per questa tipologia di attività che sono il tessuto produttivo diffuso dei nostri comuni".