In 15mila a Formigine per il Carnevale, ecco i carri premiati

Grande successo per la 65esima edizione del Carnevale dei ragazzi che ha portato in centro a Formigine 15mila persone. Promossa dal Comune e dall’Associazione per la gestione del Carnevale dei ragazzi, la manifestazione ha visto, dopo la pandemia, i carri riattraversare la città e sfidarsi per il premio dell’allestimento più originale, andato a ’Jurassik emotion’. Tra i gruppi primo premio per ’Da Peter Pan a Jack Sparrow’ della scuola Ferrari, poi ’L’era glaciale’ della Carducci e ’Garden room’ della scuola Madonna della Neve.