In 15mila da tutta Europa al festival di musica

Per la prima volta, tra domani e domenica, Bosco Albergati si appresta a ospitare un grande evento musicale pensato soprattutto per i giovani, tanto che le attese sono di circa 15.000 persone provenienti da tutta Italia e da diversi paesi d’Europa. In entrambe le giornate infatti, nella fascia oraria compresa tra le 12 e le 23,30, andrà in scena un festival di musica elettronica chiamato Decibel Open Air, che vede appunto la prima edizione a Castelfranco proprio quest’anno. L’amministrazione comunale di Castelfranco Emilia, fanno sapere dallo stesso Comune, congiuntamente all’Ufficio tecnico, alla Polizia locale e alla Protezione civile, ha messo in atto una serie di azioni per rispondere alle esigenze della comunità: da un punto informativo aperto per tutta la durata della manifestazione, fino a una modifica della viabilità, con la possibilità, però, per residenti e imprese, di ritirare un pass per la libera circolazione. "Il termine che al meglio riassume il fine settimana che verrà – spiega il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano – è "straordinario". Perché la nostra città sta ampliando sempre più lo sguardo verso un modello di turismo nazionale e internazionale, promuovendo eventi che vanno a intercettare l’interesse di tutte le fasce d’età; allo stesso modo, però, occorre mantenere un equilibrio tutelando chi vive sul territorio. Ed ecco quindi che è compito dell’amministrazione fare fronte a possibili disagi derivanti da alcune modifiche della viabilità e restrizioni della circolazione, in particolare nei pressi della Cavazzona". "L’amministrazione – prosegue il primo cittadino - ha predisposto un punto informazioni a cui rivolgersi in caso di ogni altra esigenza. Ci troverete all’interno della sala mensa della scuola di Cavazzona, in via Cantastorie. L’Info point sarà aperto oggi dalle 15 alle 20, oltre che per tutta la durata della manifestazione. Sarà possibile contattarlo anche attraverso questo numero di telefono: 3498323693. Colgo l’occasione per ringraziare volontarie e volontari della Protezione civile, operatrici e operatori della Locale e dell’Ufficio tecnico". Con l’obiettivo di ridurre al minimo le criticità e consentire, a residenti e lavoratori nelle zone interessate all’evento, di spostarsi senza particolari difficoltà, attraverso i volontari della Protezione Civile è stata anche consegnata una mappa dell’area nella quale sono attuate le temporanee modifiche alla viabilità.

Marco Pederzoli