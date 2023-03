In 200 scioperano alla Transmec: "Nuovo contratto peggiorativo"

Sciopero spontaneo ieri alla Transmec Group, azienda di trasporti internazionali, spedizioni e logistica con sede a Campogalliano. I lavoratori si sono astenuti per protestare contro "le condizioni contrattuali peggiorative imposte dalla Cfp (Cooperativa facchini portabagagli) di Modena, subentrata nell’appalto per la gestione del magazzino". Sono circa 200 i lavoratori che ieri si sono rifiutati di entrare. "Il contratto nazionale di lavoro della logistica, trasporto merci e spedizioni parla chiaro: nei cambi di appalto avviene il passaggio diretto da un’azienda all’altra a parità di condizioni – spiega Maurizio Denitto, coordinatore di Modena Fit Cisl, sindacato che non ha firmato l’accordo e proclamato lo stato di agitazione – Non solo le condizioni contrattuali ed economiche applicate dalla Cfp sono peggiori, ma ai lavoratori si chiede il versamento di una somma ingente per diventare soci della cooperativa. In pratica devono pagare per lavorare". Anche i Cobas hanno aderito alla protesta.