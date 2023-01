In 25mila per le figurine

Sono state circa 25mila le persone che, dal 5 al 22 gennaio a Dublino, hanno colto l’occasione per regalarsi un tuffo nella memoria calcistica visitando la mostra ’Chasing the ball. A display of football stickers featuring Ireland and Italy at the World Cup 1990-2002’, realizzata dalla Fondazione Modena Arti Visive Museo della Figurina e che ha portato al castello della capitale irlandese un’ottantina di album della collezione di Gianni Bellini. Curato da Marco Ferrero e Francesca Fontana, il percorso espositivo ha raccontato i Mondiali della nazionale della Repubblica d’Irlanda e i suoi confronti con l’Italia, in particolare quello della Coppa del Mondo del 1990 quando le due squadre si affrontarono ai quarti di finale e vinsero gli azzurri con una rete di Totò Schillaci. Proprio il capocannoniere di Italia 90 – segnò 6 reti – era stato il grande ospite dell’inaugurazione (in foto con Bellini) di una mostra che ha rappresentato la seconda e ultima tappa della trasferta irlandese delle figurine del collezionista di San Felice sul Panaro dopo quella di Cork, dove le presenze avevano superato quota diecimila. Con 35 mila visitatori complessivi, gli album di Bellini hanno colto un altro successo: "Per me vedere nonni e genitori che portano figli e nipoti e spiegano loro ciò che stanno vedendo è un piacere e sono stato molto felice di confermare ciò che già supponevo, che cioè le figurine attirano curiosi anche all’estero". Soddisfatto anche Marco Ferrero, uno dei curatori: "Si è trattato di una bellissima esperienza che ha rispettato pienamente le attese. Mi auguro che possa essere la prima di una lunga serie: sebbene il percorso della mostra abbracciasse appena tre Mondiali, la risposta del pubblico irlandese è stata ottima e ciò dimostra che l’idea è piaciuta e ha potenziale".

Lorenzo Longhi