In 300 per l’ultima ’volata’ di Giorgio "Un eroe, ha salvato le bambine"

C’erano tutti: gli affetti più cari, i tanti amici, i colleghi del gruppo Vis-Mecof-Pink e del ciclismo ad accompagnare Giorgio Masetti, il 41enne pavullese morto nel tragico schianto del 13 gennaio sull’Estense, nella sua ultima ‘volata’. Oltre 300 persone riunite nella chiesa di San Bartolomeo per stare vicino ai parenti di Giorgio e alle sue due bellissime gemelline di 6 anni, miracolosamente sfuggite al crudele destino del loro papà. La salma è stata accolta e salutata dal suono di tromba di un bersagliere. Tanti i volti commossi in questa giornata di immenso dolore; vestiti con la felpa della squadra, c’erano gli amici del team ‘Pedale del Frignano’, con il quale Giorgio seguiva appassionatamente le competizioni giovanili di ciclismo, offrendo assistenza meccanica ad ogni atleta che ne avesse bisogno. Una vita, la sua, passata ad aiutare gli altri e nel segno dell’amore verso la propria famiglia. Nel corso dell’ultimo saluto, sono tornati ad emergere i ricordi di tanti anni: "Ciao grande amico, è atroce pensare che non possiamo più parlarti, vederti e scherzare. Si stava bene con te, Gio’. Grazie per essere stato un amico con A maiuscola, tu sei e rimani insostituibile, unico nel tuo genere, come dicevi tu", è stato letto da parte di Manuel e Barbara. Anche la moglie Alina, alla quale era stata data una prognosi di 30 giorni dopo l’incidente, ha voluto lasciare un toccante messaggio: "Quasi 13 anni fa noi due abbiamo fatto delle promesse davanti a Dio. Ora tu non ci sei più, però io e le bimbe volevamo fare un’altra promessa: ti prendiamo come nostro angelo custode. Grazie per averci salvato dall’incidente. Ciao ‘Tati’, tu sai". Nel pezzo di Vangelo secondo Giovanni, don Roberto ha toccato due temi chiave della fede: il ‘posto’ e il ‘testimone’. "Gesu promette a ciascuno di noi un posto nell’aldilà. Sapere che non c’è l’oblio o il nulla è una di quelle promesse che per la fede ha un valore inestimabile. E noi dobbiamo fidarci, come con gli affetti, quando ci si affida senza nessuna certezza. Noi abbiamo fiducia che quel posto ci sia anche per Giorgio: siete veramente tanti – ha sottolineato il parroco –: ciò significa che Giorgio ha lasciato del bene. Ricordiamoci che noi oggi siamo qui anche per raccogliere la sua testimonianza e farne rivivere un pezzettino in ciascuno di noi". Poi un immancabile riferimento al ciclismo: "Se vogliamo che Giorgio raggiunga il suo posto sul ‘podio’ preparato dal Signore, dobbiamo accompagnarlo nella sua ‘volata’. Care bimbe – ha detto don Roberto rivolgendosi alle figlie di Giorgio –, sappiate che il vostro papà, il vostro eroe, sarà presente in tutte le persone che vi vorranno bene. Anche quando vi sentirete più sole, sappiate che basterà elevare la parola verso il Signore per sentire il papà vicino, anche se non sarà la stessa presenza che avete vissuto fino ad una settimana fa. Noi ci impegnamo per starvi accanto".

Riccardo Pugliese