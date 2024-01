In 33 senza documenti scoperti in una casa

I carabinieri sabato notte hanno trovato in un appartamento di Cavezzo 33 cittadini stranieri, risultati tutti senza documenti di riconoscimento. Gli uomini dell’Arma sono intervenuti con diverse pattuglie nell’abitazione dove era stata segnalata la presenza di diversi cittadini extracomunitari, che da alcune ore avevano trovato lì ospitalità. Il via vai ha allarmato i vicini, che hanno chiamato il 112. Quando i militari sono giunti sul posto, dentro hanno trovato anche un ragazzo di 15 anni. Dai controlli è emerso che si tratta di persone quasi tutte di nazionalità indiana e pakistana, risultate prive dei documenti di riconoscimento. I militari hanno avviato le procedure per identificare le 33 persone e stanno svolgendo ulteriori accertamenti per capire come mai si trovassero a Cavezzo.

Nel frattempo, il minore è stato collocato in una struttura di accoglienza.

a.g.