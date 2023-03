In 4 a processo per caporalato

Sono finiti a processo con l’accusa di caporalato tre amministratori di un salumificio di Castelnuovo e il gestore della cooperativa che impiega parte dei lavoratori ieri ascoltati come testimoni in tribunale. Dalla denuncia presentata dai sindacati Si Cobas, sarebbero emerse irregolarità salariali e relative agli orari di lavoro, tanto da configurare il ’pesante’ reato. Il processo, in fase di dibattimento, si preannuncia lungo. I difensori degli imputati, gli avvocati Cosimo Zaccaria, Peter Martinelli ed Enrico Fontana cercheranno di smontare l’accusa (il reato è stato introdotto di recente nel codice penale) sostenuta dal pm Di Giorgio.