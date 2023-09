In 500 per Alfredo: "La famiglia era la sua vita"

Marano si è fermata, ieri pomeriggio, per rendere omaggio e dare l’estremo saluto ad Alfredo Morgese, il 52enne operaio del Frantoio Fondovalle che giovedì 14 settembre, mentre stava lavorando assieme ad alcuni colleghi a interventi di manutenzione dell’asfalto presso l’aeroporto di Bologna, è morto travolto da un camion. Un altro caduto sul lavoro e, purtroppo, già nemmeno l’ultimo in ordine cronologico. Al generale sentimento di profonda tristezza che ha caratterizzato l’intera cerimonia funebre, faceva da contraltare il grande senso di affetto per Alfredo che si respirava nell’aria, sia in chiesa sia nell’attigua piazza dove si sono raccolte in totale circa 500 persone. La messa si poteva ascoltare anche in piazza Matteotti, grazie alla filodiffusione assicurata dalla regia di Gianni Gibellini di Terracielo Funeral Home. Indicibile la disperazione della moglie Silvana che, al suo arrivo assieme al feretro del marito, con le mani ha stretto al petto, tra le lacrime, la foto di Alfredo. Ancora, del resto, rimane irrisolta la domanda centrale: perché? Una risposta ha provato a darla durante l’omelia Don Alessandro Fini, parroco di Marano, commentando il passo del Vangelo di Luca che recita: "Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese". Don Alessandro ha poi notato: "A volte ci illudiamo che ciò che è accaduto ad Alfredo siano cose lontane, ma non è così" e ha auspicato che si cerchi sempre una "maggiore sicurezza sul lavoro". E poi, entrando più nella vicenda di Alfredo, ha sottolineato quanto la vita umana sia fragile, "non ci appartiene, ma è un prestito del Creatore", e quindi "abbiamo bisogno della buona notizia" portata da Gesù. Ricordando poi le sue qualità umane, ha rimarcato "la bontà, la disponibilità verso tutti, il profondo rispetto per ogni persona e per i colleghi sul luogo di lavoro, l’amore per la sua famiglia. Proprio la famiglia era il centro della sua vita".

La nipote Francesca è poi intervenuta leggendo un ricordo dello zio, a nome di tutte le nipoti. Ha ricordato i primi momenti di quella tragica notte, quando le notizie erano ancora confuse: "Alfredo, camion, morto". Poi ha aggiunto tra l’altro: "Eri una persona sorridente, gentile, buona e disponibile. Eri marito, padre, nonno, zio, amico fraterno. Te ne sei andato in punta di piedi, senza un sussurro, forse guardavi il cielo e non ti sei nemmeno accorto di volarci dentro...". Il genero Andrea ha aggiunto: "Lui, nonostante le sfortune che possono capitare nella vita, di una cosa si era sempre vantato nella vita: la sua famiglia, unita e sempre pronta a superare tutto…Questa volta, l’ostacolo che ci hai lasciato da superare è una montagna altissima…".

Il sindaco Giovanni Galli, che ha proclamato lutto cittadino, presente alle esequie assieme al capogruppo di maggioranza Christian Tondi, alla fine del funerale ha sottolineato: "Non avremmo voluto essere qui, ma oggi ci siamo e domani ci saremo per dare il nostro calore, vicinanza e solidarietà alla famiglia di Alfredo. Una vita tolta alla vita, una morte sul lavoro che ha lacerato il nostro paese. Termini come ’morte sul lavoro’ sono incomprensibili in un paese la cui Costituzione è fondata sul lavoro come mezzo per emanciparsi, per costruire la propria dignità, il proprio futuro, la propria famiglia. La morte di Alfredo è rappresentativa della piaga delle morti sul lavoro che accompagna purtroppo la storia recente del Paese. Siamo e saremo vicini alla famiglia". Ancora il sindaco, ha poi fatto partire la canzone di Eros Ramazzotti "Sta passando novembre", perché come ha suggerito la figlia Clotilde, Ramazzotti era il suo cantante preferito. Tondi ha poi annunciato che proporrà di osservare un minuto di silenzio durante il prossimo consiglio comunale. Marco Pederzoli