In 800 sfilano in centro. Corteo senza incidenti: "Liberate Gaza e la Palestina: qui per difendere un diritto"

"Gaza Libera, Palestina Libera, giù le mani dai bambini, assassini". Hanno partecipato circa 800 persone, ieri, alla manifestazione pro Palestina che si è svolta in via Emilia Centro. A prendere parte al corteo, partito da Largo Sant’Agostino per arrivare in piazza Matteotti dove si è svolto il comizio finale, tutti i rappresentanti delle comunità musulmane presenti sul territorio provinciale, insieme a tanti cittadini e famiglie. Ad organizzare il corteo sono stati alcuni delegati delle Rsu delle aziende modenesi e il Collettivo Studenti Autorganizzati ma hanno aderito anche SinistraClasseRivoluzione Modena, Alkemia, Comitato per non dimenticare-odv, Potere al Popolo, Cobas scuola Modena, Partito della rifondazione comunista (federazione provinciale). "Stanno bombardando case, scuole, ospedali, non c’è nessuna pietà. Un imperialismo appoggiato dagli Stati Uniti d’America con la complicità dell’Unione Europea – hanno dichiarato i manifestanti –. Questa situazione, in cui ci vengono presentati i palestinesi quasi come i colpevoli, è il risultato di quasi 75 anni di oppressione. Da quando nel 1948 più di 700mila palestinesi sono stati espulsi con la forza. Una situazione che è stata ulteriormente aggravata dai governi israeliani negli ultimi vent’anni". Grazie anche alla impeccabile gestione dell’ordine pubblico, non si sono verificati disordini di alcun tipo. Ovviamente la sinagoga è stata costantemente vigilata. Inoltre, pare che a inizio corteo alcune persone presenti abbiano estratto cartelli riportanti la svastica (atto che nulla aveva a che fare con la manifestazione pacifica andata in scena) e che subito – grazie all’immediato intervento delle forze dell’ordine – sono stati riposti negli zaini.Il presidente della comunità islamica, Adil Laamane insieme ad altri rappresentanti della comunità ha sottolineato: "Siamo qui per denunciare i crimini di guerra che stanno accadendo a Gaza: i bambini stanno subendo le bombe come una punizione collettiva. Denunciamo anche l’ipocrisia della comunità internazionale che, di fronte a due guerre, sta usando due pesi e due misure. La comunità musulmana è oggi presente inoltre per denunciare che ci vergogniamo anche del nostro Governo, che si è allineato senza dire le cose come stanno". "Stiamo manifestando per difendere i diritti e il diritto internazionale che da anni reclama per la Palestina un territorio libero e riconosciuto al popolo palestinese – afferma l’avvocato Fausto Gianelli –. Siamo in contatto con alcuni colleghi avvocati là: è un problema ampio che coinvolge il popolo palestinese ma anche gli israeliani che hanno il diritto di vivere in sicurezza. La sicurezza noi crediamo si ottenga col diritto: ricostituendo confini e territori".