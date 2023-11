"In aiuto agli alunni con problemi economici"

Sostenere il diritto allo studio con un aiuto concreto, favorendo da una parte la continuità dei percorsi didattici e premiando, dall’altra, studenti più meritevoli che però sono in qualche modo penalizzati da situazioni economiche non semplici.

E’ questo l’obiettivo perseguito dalle borse di studio a beneficio degli studenti del territorio promosse dalle Amministrazioni comunali del distretto ceramico. E se i termini per gli studenti di Maranello sono scaduti qualche giorno fa (nella fattispecie sono interessati gli studenti delle superiori e universitari il cui ISEE non superi i 25mila euro) per Sassuolo e Fiorano c’è ancora tempo.

"La concessione di tali benefici intende agevolare un effettivo diritto allo studio, incentivando la prosecuzione del percorso formativo e la prevenzione di eventuali precoci abbandoni scolastici legati alla mera difficoltà economica di sostenere le spese per acquisto libri di testo, e relativi supporti informatici, particolarmente onerosi proprio nel grado medio e alto di istruzione", scrive il Comune di Sassuolo, presso cui gli studenti del territorio possono chiedere l’assegnazione entro il 16 novembre.

Si tratta, per quanto riguarda Sassuolo, di 7 borse di studio del valore di 300 euro riservate agli studenti frequentanti le classi prime delle scuole secondarie di secondo grado o corsi di istruzione e formazione professionale, di 28 borse di studio del valore di 300 euro riservate agli studenti frequentanti le restanti classi delle scuole secondarie di secondo grado o corsi di istruzione e formazione professionale (IEFP) cui si aggiungono cinque ‘borse’ più cospicue, ovvero 900 euro, riservate agli studenti frequentanti per la prima volta il primo anno di Università. Quaranta, in totale, le ‘borse’ che Sassuolo mette a disposizione di studenti i cui requisiti sono la residenza sul territorio e un ISEE del nucleo familiare non superiore a 25mila euro. Da lunedi, invece, è possibile accedere ai bandi pubblicati dal Comune di Fiorano, che stanzia 20mila euro suddivisi in 20 borse da 500 euro a beneficio di chi frequenta le superiori e in 10 da 1000 euro destinati agli universitari. I requisiti, per Fiorano, sono grossomo modo gli stessi previsti dai Comuni limitrofi: ISEE fino a 26mila euro e residenza sul territorio di Fiorano. Il termine per la presentazione delle domande è il prossimo 7 dicembre.

Sui siti istituzionali dei Comuni interessati è possibile scaricare la modulistica per partecipare ai bandi, che presuppongono curriculum scolastico comunque meritevole e vietano il ‘cumulo’ delle ‘borse’ stesse con analoghi strumenti di cui dovesse già beneficiare il richiedente.

Stefano Fogliani