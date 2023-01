"In aiuto al medico telemedicina e infermiere di comunità"

Si è tenuto ieri venerdì sera, a Frassinoro, un incontro coi cittadini fortemente voluto dall’Azienda USL di Modena, dai medici di medicina generale e l’amministrazione comunale per fare il punto sulla rete di assistenza primaria attiva nel Comune e nelle frazioni, con l’obiettivo di ascoltare opinioni per contribuire al miglioramento delle azioni messe in campo fino ad oggi. Alla serata erano presenti il sindaco di Frassinoro, Oreste Capelli; la Direttrice del Distretto sanitario di Sassuolo, Federica Ronchetti; Anna Franzelli, Direttrice del Dipartimento e delle Cure Primarie di Area Sud; Esperia Amici, Responsabile facente funzione delle Professioni Sanitarie del Distretto di Sassuolo; e lo stesso Davide Annovi, Medico di medicina generale di Frassinoro.

L’appuntamento è stata l’occasione per discutere dei cambiamenti degli ultimi mesi, in seguito al pensionamento del dottor Guido Biondi e il passaggio dei suoi assistiti al dottor Annovi, e ricordare le soluzioni a disposizione della popolazione, che garantiscono una presa in carico completa, anche grazie alla collaborazione di altri professionisti. Attualmente, come spiegato nel corso della serata, il numero di pazienti assistiti dottor Annovi rientra nel massimale consentito a ogni medico di medicina generale e nessun cittadino risulta essere senza medico. Ai presenti è stato poi sottolineato, considerate le criticità legate al territorio e alla sua complessa conformazione geografica, come l’Ausl abbia pubblicato nei mesi scorsi un bando di zona carente sull’ambito della montagna. A tale proposito è stato precisato che già a seguito del pensionamento del dottor Biondi si era provveduto alla pubblicazione di un incarico provvisorio, purtroppo andato deserto. Tra i servizi di assistenza alla comunità attivi nell’area di Frassinoro, ricordati durante la serata, è operativa già da qualche mese l’infermiera di comunità, che affianca quotidianamente il dottor Annovi e la sua infermiera di ambulatorio. L’attività dell’infermiera di comunità è finalizzata alla risposta delle chiamate ed al monitoraggio dei pazienti cronici che in tal modo vengono seguiti direttamente nell’ambulatorio di Frassinoro; sono stati potenziati percorsi di assistenza domiciliare infermieristica; è partito il percorso di telemedicina per alcuni pazienti ad alto rischio di ospedalizzazione; è attiva una medicina di gruppo tra tutti i medici dei Comuni montani.