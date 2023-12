"In arrivo 24 alloggi per famiglie in difficoltà"

Una ventina di nuovi alloggi in ‘Housing sociale’ per la locazione a canone calmierato e cessione a prezzi convenzionati.

Sono l’oggetto della convenzione che il Comune ha sottoscritto con Fondamenta srl, che si sta occupando della riqualificazione dell’immobile di via Respighi 46, che versava da anni in stato di totale abbandono.

"Si tratta di una straordinaria operazione di recupero di un immobile degradato, che darà modo alla nostra città di usufruire di 24 nuovi alloggi, tutti in classe A, nuovi, moderni e funzionali, che saranno messi in vendita a prezzi calmierati o in affitto a canoni concordati", dice l’assessore al patrimonio e vicesindaco Alessandro Lucenti, che si rammarica comunque di come la convenzione non sia stata votata all’unanimità dal consiglio comunale – si segnalano le astensioni di pd e Gruppo Misto – ma sottolinea, nello stesso tempo, come l’operazione abbia una sua logica molto precisa.

"Fondamenta srl metterà a disposizione nuove soluzioni abitative per famiglie più in difficoltà: penso – aggiunge Lucenti - che mai come in un periodo come questo ci sia assoluto bisogno di abitazioni accessibili e realizzate recuperando l’esistente, con zero consumo di suolo, in grado di non nuocere all’ambiente grazie al risparmio energetico e di venire in contro alle esigenze di chi cerca un’abitazione ma non ha grandi risorse da investire". In base alla Convenzione, il canone annuo delle Unità Immobiliari che verranno adibite a locazione non dovrà essere superiore al valore massimo della subfascia di ogni singolo appartamento, definito dalle ‘Tabelle dimensionali dell’accordo territoriale per il Comune’. Sarà il soggetto attuatore ad individuare i destinatari delle unità Immobiliari che dovranno rispondere a determinati requisiti. Ovvero cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’UE, o cittadinanza di altro Stato se titolare del permesso di soggiorno CE, residenza anagrafica nel Comune o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale, mancanza di titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un’unità abitativa, assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. e di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici concessi per l’acquisto o il recupero di una abitazione.

Infine l’ISEE del nucleo familiare che deve essere compreso tra i 17154 ed i 40680 euro. Il soggetto attuatore può invece , durante il vincolo locativo dei 15 anni, cedere in blocco a terzi le unità immobiliari nel suo complesso con l’obbligo, per l’acquirente, di subentrare in tutte le obbligazioni della convenzione.

