"In arrivo 4 autovelox nei punti più pericolosi"

In arrivo nuovi cantieri per asfaltare alcuni fondi stradali a Finale Emilia. Ma non solo: il sindaco annuncia anche l’installazione di ben quattro nuovi autovelox in punti considerati particolarmente pericolosi per la circolazione. Ma solo tra qualche giorno verrà comunicato dove verranno installati. Intanto, l’amministrazione annuncia che sono in corso i lavori di asfaltatura di alcune strade finalesi, in particolare in via Selvabella (tratto compreso tra l’intersezione con via Palazzo Selvabella e Casoni di Sotto), via Nazario Sauro (tratto compreso tra le intersezioni con largo Cavallotti e via Saffi) e piazza Baccarini (tratto compreso tra le intersezioni con via Piave e vicolo Bricci). Si tratta della prosecuzione degli interventi effettuati a inizio anno e che avevano interessato, tra le altre, via Fruttarola, via Albero e via Stefano da Carpi.

Continuano anche i lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale in diverse vie cittadine, in particolare saranno oggetto di intervento via Bonacatti e viale Marconi. "Per aumentare la sicurezza dei cittadini – spiega il sindaco Claudio Poletti – abbiamo investito risorse per attrezzarci in modo adeguato. Per limitare i comportamenti impropri degli automobilisti, irrispettosi delle norme della circolazione stradale, e garantire, nello stesso tempo, maggiore sicurezza, abbiamo acquistato 4 nuovi box per velox, per il controllo della velocità dei veicoli – spiega il sindaco Claudio Poletti – e stiamo valutando dove collocarli, tenendo conto anche delle indicazioni e dei suggerimenti che ci sono arrivati dai cittadini. Inoltre, stiamo aspettando la fornitura dell’attrezzatura necessaria per il controllo dei tachigrafi di autotreni e mezzi pesanti che attraversano il nostro territorio".