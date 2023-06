In arrivo 40 aule, museo e auditorium

Grazie al recupero del complesso storico, la scuola Sigonio di via Saragozza avrà a disposizione 40 aule di vario tipo, per ospitare classi, piccoli gruppi e attività di sostegno; l’istituto potrà disporre di un auditorium con 160 posti, oltre ad una una biblioteca collocata in una delle ali più antiche dell’ex convento Corpus Domini. Nel progetto sono previste anche alcune aule speciali, come quelle di musica o di tecnologie musicali, la sala prove da 60-70 elementi, quella dedicata alle percussioni o quelle attrezzate per lo studio singolo dei vari strumenti.

Veniamo alle dimensioni totali su cui la scuole potrà contare dopo la conclusione dell’opera di ristrutturazione. La superficie complessiva dell’intervento è di 7.400 metri quadri, comprensivi di aree dell’edificio non utilizzate da parecchi anni, con circa 4 mila metri quadri di spazi all’aperto, tra cui un cortile di 3.324 metri quadri, il chiostro e i giardini interni. La dotazione della scuola sarà completata da uno spazio ristoro che condurrà anche all’edificio già utilizzato come palestra per la ginnastica, con annessi spogliatoi e accesso anche da via Caselle. Parliamo di una scuola che ha una propria storia decennale e che può vantare allievi illustri, come Luciano Pavarotti e Francesco Guccini. E’ uno dei motivi per cui al piano superiore troverà posto il Museo della scuola, con materiali storici e didattici d’archivio. Mentre un’altra palestra, di tipo più agonistico, è in corso di costruzione nel comparto dell’ex Amcm nell’ambito del Parco della Creatività.