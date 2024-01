In arrivo a Ravenna la nave Ong Geo Barents. A Modena 18 stranieri tra cui un minore solo

È di 18 persone tra cui un minore non accompagnato la quota di migranti destinata a Modena dei profughi a bordo della nave Ong Geo Barents di Medici senza Frontiere con 336 migranti a bordo, di cui 34 minori (27 non accompagnati). Di questi, 112 resteranno in Emilia Romagna. La nave arriverà questa mattina a Porto Corsini, Ravenna (banchina Terminal Crociere).

La ripartizione prevede che a Bologna arrivino 26 migranti, di cui due minori non accompagnati, Modena appunto 18 (1 minore non accompagnato), Ferrara 9 (1), Parma 11 (1), Reggio Emilia 13 ( 1), Piacenza 7 (1), Forli Cesena 10 (1), Rimini 8 (1), Ravenna 10 (1).

A Ravenna sono stati allestiti sei laboratori sanitari, spazi per i Servizi Sociali del Comune e della Questura per fotosegnalamento ed altri adempimenti di polizia, un’area ristoro e spazi per brandine in quanto si prevede che si andrà avanti per tutta la notte ed anche per gran parte di domani. I trasferimenti avverranno con pullman verso le varie località di destinazione, compresi i minori non accompagnati che, con personale della Croce Rossa Italiana, saranno destinati in quota parte tra Lombardia ed Emilia Romagna, esclusa Ravenna che già ha accolto i minori giunti nei precedenti sbarchi.