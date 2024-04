In arrivo due varchi stradali e 13 telecamere: "Così potenziamo il controllo del territorio"

Altri due varchi stradali bidirezionali e 13 nuove videocamere di sicurezza da collocare in due parchi e in un’area di sosta, tutte collegate al software. Il Comune potenzia il sistema di videosorveglianza, grazie a un bando ministeriale con il quale, a fronte di una spesa di 76mila euro, si prevede di installare 5 telecamere presso il Parco Due, 3 dispositivi al Parco delle Città di Pozza ulteriori tre occhi elettronici all’interno del parcheggio di Via Terra delle Rosse. Non solo: si aggiungeranno due nuovi varchi stradali, uno dei quali da collocare lungo via Giardini. "Poniamo l’attenzione – spiega Elisa Ceresola, Comandante della Polizia locale di Maranello – su due parchi cittadini molto frequentati e puntiamo anche ad incrementare il numero dei varchi stradali, fino a coprire tutti gli accessi principali, in modo da rafforzare il sistema di controllo, già integrato anche dall’attività dei 19 gruppi di vicinato attivi in città".