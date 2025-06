In arrivo sette colonnine elettriche

A Castelfranco Emilia saranno presto installate 7 nuove colonnine di ricarica per auto elettriche, grazie alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Comune e la società Enel X Way Italia. Ad annunciarlo è stata la stessa amministrazione comunale, la quale aggiunge, inoltre, che grazie a tale iniziativa tali colonnine raggiungeranno complessivamente quota 30, "un numero significativo – commentano dall’amministrazione - che rafforza la rete di infrastrutture dedicate alla mobilità elettrica e posiziona il comune tra quelli più virtuosi in materia di transizione ecologica. Il sindaco, Giovanni Gargano (foto), ha poi commentato: "Questa iniziativa si inserisce all’interno delle strategie delineate a livello europeo e nazionale, a partire dal Libro Bianco della Commissione Europea sui trasporti fino ad arrivare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un contesto in cui il nostro Comune si muove con consapevolezza e visione, scegliendo di non restare spettatore, ma attore protagonista del cambiamento". Le nuove colonnine saranno collocate in aree pubbliche distribuite in modo omogeneo sul territorio. Le zone interessate sono: via Emilia Est, via Punta, piazza Esposito, via Picasso, via Risorgimento, via Andrea Costa e via Fabio Filzi. "Si tratta di spazi – spiegano dal Comune - facilmente accessibili, scelti in modo da garantire una copertura capillare e funzionale del servizio, anche in ottica di intermodalità e connessione con i flussi quotidiani di mobilità urbana. Uno degli aspetti più rilevanti è che l’intero progetto sarà realizzato senza alcun costo per il Comune. Enel X Way Italia si farà carico, a proprie spese, dell’installazione, gestione, manutenzione, collegamento alla rete. Il Comune, dal canto suo, metterà gratuitamente a disposizione le aree".

m. ped.