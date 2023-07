In arrivo una nuova kermesse Nasce il ’Belcanto Festival’ con i talenti della lirica

di Stefano Marchetti

A Modena – come potrebbe cantare il personaggio di qualche opera – d’ogni cosa si fa un festival: c’è il festival della filosofia e quello della poesia, quello delle supercar e quello delle migrazioni, quello della fiaba e quello del giornalismo investigativo. In effetti, però, in tutta questa enciclopedia dello scibile e delle arti mancava ancora un capitolo importante, un festival collegato alla voce, alla lirica, alla musica che sono elementi identitari della storia di questa terra: nella città di Luciano Pavarotti, Mirella Freni, Leone Magiera, Raina Kabaivanska e Nicolai Ghiaurov nascerà dunque, la prossima primavera, il "Modena Belcanto Festival". Saranno quattro settimane (distribuite fra maggio e giugno, dunque al termine delle stagioni teatrali) con un programma che farà abbracciare interpreti affermati e giovani talenti, creerà appuntamenti di incontro e di formazione, ma anche concerti crossover ed eventi creativi con un accento speciale sulle media arts, in ossequio al riconoscimento che la nostra città ha ricevuto lo scorso anno dall’Unesco.

La novità è stata annunciata ieri mattina al complesso San Paolo dove Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena, Matteo Tiezzi, presidente della Fondazione, Aldo Sisillo, direttore del teatro Comunale, e Marina Bondi, presidente del conservatorio Vecchi Tonelli, hanno siglato il nuovo protocollo d’intesa di "Modena Città del Belcanto" che in questi anni ha già realizzato diverse attività di produzione e formazione, oltre a organizzare momenti commemorativi. "Con il festival vogliamo assicurare un futuro alla nostra grande storia: occorre sempre voltarsi indietro per poi guardare avanti", spiega Muzzarelli. Nel nuovo festival, infatti, confluiranno le diverse iniziative celebrative che in questi anni sono state realizzate, per esempio in occasione degli anniversari di Luciano Pavarotti o Mirella Freni: "La formula del festival – aggiunge Tiezzi – dà una struttura alle capacità aggregative".

In sostanza, riunendo nell’abbraccio del festival tanti eventi che finora erano ‘diffusi’ lungo l’anno, si ambisce a conferire loro una maggiore visibilità e compiutezza: "Un festival può essere certamente più attrattivo verso il pubblico nazionale e internazionale, può far sviluppare collaborazioni internazionali e, a differenza di singoli appuntamenti, può anche accedere a contributi regionali e statali", fa notare il maestro Sisillo. "Ed è un’opportunità importante per il nostro conservatorio, divenuto statale – sottolinea la presidente Bondi –. I nostri studenti trovano così occasioni di formazione e di crescita che altrove potrebbero non avere: qui a Modena la città riesce a fare sintesi di tante esperienze".

Per la sua prima edizione del 2024, il festival potrà contare su un budget di circa 500mila euro, derivante dai contributi dei singoli partner: ovviamente si confida in nuove, ulteriori risorse (che potrebbero rendersi disponibili dagli anni successivi) per svilupparlo e farlo crescere. In parallelo, ovviamente, "Modena Città del Belcanto" continuerà le sue attività formative, sia rivolte ai giovani cantanti che al pubblico: "Sono felice che la città continui a onorare la mamma e Luciano: la loro è stata anche una storia di grande amicizia, tutta modenese, e lo considero un vanto – dice Micaela Magiera, figlia di Mirella Freni e del maestro Leone –. Spero che nei programmi di ‘Modena Città del Belcanto’ ci sia sempre uno spazio per l’approfondimento del loro modo interpretativo, che ha fatto scuola in tutto il mondo". Quel mondo dove ancora le nostre meravigliose, inconfondibili voci suscitano profonda emozione e ammirazione. E danno il ‘la’ a una nuova generazione di artisti.