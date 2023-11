In attesa de ’La Tempesta’ incontro con Sacerdoti La Fondazione San Carlo ed Emilia Romagna Teatro organizzano una lectio magistralis di Gilberto Sacerdoti su "La tempesta della Tempesta" in vista dell'evento teatrale "La Tempesta" di Shakespeare, con regia di Alessandro Serra. Sacerdoti esplorerà la forza del teatro, in grado di evocare mondi al confine fra realtà e immaginazione.