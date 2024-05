In biblioteca i libri usati a un euro

A Bomporto la Biblioteca si fa promotrice di una eccezionale vendita: si offrono libri usati a 1 euro. Si tratta ovviamente di volumi di cui ci si intende privare perché in condizioni non più idonee per il prestito. Lo ha stabilito la Giunta comunale. I materiali in vendita nel dettaglio sono: 838 volumi di narrativa e saggistica adulti, 858 volumi di narrativa e saggistica per bambini e ragazzi oltre a 144 DVD. Sono disponibili per l’acquisto, ed è una novità del 2024, anche i manifesti e le locandine delle passate stagioni teatrali e cinematografiche del Cinema-Teatro, negli anni che vanno dal 2010 al 2022. Si tratta di 82 spettacoli, tra film e rappresentazioni teatrali. Il costo dei volumi è pari a 1 euro (per l’acquisto da 1 a 10 volumi) e di 2 euro (dall’undicesimo volume in poi); il costo del materiale pubblicitario del Cinema-Teatro è invece di 7 euro a manifesto (70x100 cm e 100x140 cm) e di 4 euro a locandina (35x70 cm). Tutto il ricavato delle vendite sarà reinvestito nell’acquisto di nuovi volumi o in attività culturali promosse dalla Biblioteca "J.R.R. Tolkien" di Bomporto. Le informazioni necessarie sono presenti negli elenchi pubblicati sul sito istituzionale (www.comune.bomporto.mo.it). I materiali da acquistare sono prenotabili fino alle ore 12 di giovedì 27 giugno 2024. Una volta ricevuta conferma della disponibilità dei materiali, sarà possibile concordare giorno e ora del ritiro, coerentemente con gli orari di apertura della Biblioteca e dei Servizi Culturali.

al.g.