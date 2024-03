In biblioteca si ricorda Coppi

Questa sera alle 20,30, alla biblioteca comunale di Castelfranco Emilia, è in programma un evento per celebrare un grande campione del ciclismo di tutti i tempi: Fausto Coppi, icona non solo sportiva ma anche culturale. Nello specifico, sarà presenatto il libro "1953-2023 Il Mondiale ha settant’anni", a cura di Roberto Fiorini e Claudio Pesci. L’iniziativa offrirà anche l’opportunità di immergersi nell’affascinante storia di Coppi e del ciclismo italiano. Non solo quindi una serata di riflessione e omaggio, ma anche un momento di incontro con la partecipazione, tra gli altri, del sindaco Giovanni Gargano, di Paolo Cristoni, già sindaco di Castelfranco Emilia, e di Fulvio De Nigris, direttore del Centro Studi per la Ricerca sul coma "Gli amici di Luca".