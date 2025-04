In bici alla scoperta del territorio. Ciclofesta per un turismo ’green’

Sarà la Città dei Pico ad accogliere il primo appuntamento del 2025 con le "Domeniche Ciclabili". L’atteso appuntamento per la carovana dei ciclisti sarà il 13 aprile, partendo da Crevalcore alle 10 con arrivo previsto a Mirandola per le 12, dove è organizzata una vera e propria "Ciclofesta", caratterizzata da musica, laboratori e spettacoli per famiglie, workshop sul mondo della bicicletta, e saluto delle istituzioni. Il percorso scelto per questa uscita che accompagnerà i partecipanti alla scoperta della pianura tra Bologna e Modena, si muove lungo la Ciclovia del Sole, seguendo un percorso di circa 30 chilometri, senza dislivello alla portata di tutti, tra campi, antiche rocche e argini, in totale sicurezza, grazie alla chiusura temporizzata del traffico in collaborazione con i vari corpi di Polizia locale del territorio.

"Questo evento – spiega Sabrina Rebecchi, responsabile del Centro di Educazione Ambientale e Sostenibilità di Mirandola – è la dimostrazione di come la bici possa essere un simbolo di connessione tra comunità, territori e persone. Pedalare insieme in sicurezza, scoprendo il patrimonio ambientale e culturale della nostra regione, è un modo per sensibilizzare tutti sull’importanza della mobilità sostenibile e della tutela del paesaggio".

L’iniziativa, gestita dalla Società Ciclistica Mirandolese 1903 e dalle varie Fiab locali coordinate da Fiab Modena, è promossa dal Comune di Mirandola, in collaborazione con il Territorio Turistico Bologna-Modena - Città metropolitana di Bologna, Provincia di Modena, Regione e Comuni di Concordia, San Possidonio, Ravarino, San Felice, Camposanto, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Anzola e Calderara di Reno. "La Ciclofesta – commenta Marco Donnarumma, assessore alla Promozione del Territorio di Mirandola – è un’opportunità unica per la nostra città di mostrare la sua bellezza e le sue peculiarità ai tantissimi visitatori in arrivo da diverse regioni". "La Ciclofesta – aggiunge Mattia Santori, presidente del Territorio Turistico Bologna-Modena – è anche quest’anno l’occasione per festeggiare insieme una preziosa via ciclabile che unisce non solo i territori di Bologna e Modena, ma anche la nostra destinazione turistica con l’Europa". Per il presidente della Provincia Fabio Braglia "la Ciclofesta è una straordinaria occasione di riscoperta di un turismo sostenibile". Sarà possibile iscriversi sul sito di Domeniche ciclabili.

Alberto Greco