’In bici allo stadio’, nuovo spazio custodito

Si chiama ’In bici allo stadio’ il nuovo progetto che prenderà il via venerdì 3 febbraio in occasione della sfida Modena – Cagliari alle 20.45. Sviluppata dal Comune, in collaborazione con l’associazione Ciclofficina popolare e il Modena fc, l’iniziativa ha l’obiettivo di incoraggiare i tifosi a fare un po’ di sana attività motoria, recandosi allo stadio in bicicletta, potendo contare su un deposito sorvegliato e gratuito proprio accanto al Braglia. Grazie a quest’idea, il Comune di Modena promuove un’ulteriore azione per incentivare la mobilità sostenibile in città, scoraggiando l’utilizzo delle automobili, soprattutto per brevi tragitti. In città sono già presenti otto depositi protetti non custoditi, per cui lo spazio sottostante gli spalti del Novi Sad, esclusivamente nelle fasce orarie in cui si terranno le partite al Braglia, rappresenterà un’ulteriore alternativa per parcheggiare gratuitamente e in sicurezza le proprie biciclette.

La rimessa ne ospiterà un centinaio e aprirà un’ora prima dell’inizio dei match e chiuderà una trentina di minuti dopo il termine della partita. Gli spazi saranno presidiati dai referenti dell’associazione e da alcuni giovani volontari del progetto ’Antenne’, ovvero ragazzi che effettuano attività di volontariato in cambio di un affitto scontato del 40%.

"Grazie a questa nuova opportunità, i tifosi saranno incentivati a recarsi al Braglia senza utilizzare l’auto – commenta l’assessora allo sport Grazia Baracchi – e auspichiamo che i supporter che si muovono sui pedali aumentino ancora di più".

Entusiasta anche Ilaria Mazzeo, amministratore delegato corporate di Modena fc: "Siamo soddisfatti di veder realizzato un nuovo progetto per la città di Modena e per i tifosi gialloblù". Inoltre, "ci teniamo a sensibilizzare sulla sostenibilità e sulla mobilità ecologica nella vita quotidiana – continua Mazzeo – e siamo certi che i tifosi del Modena sapranno vivere al meglio questa opportunità".

Sofia Berselli